El Govern ha decidit destituir la directora general de Funció Pública, Marta Martorell pel caos en les oposicions d'aquest dissabte, on els aspirants van denunciar retards generalitzat, manca d'exàmens, violacions d'anonimat i diverses incidències que van provocar la cancel·lació d'algun dels processos. Un total de 13.581 persones van ser convocades en una macroconvocatòria simultània gestionada per l'empresa Cegos, subcontractada per l'Executiu, per gestionar aquestes proves per estabilitzar el personal públic.

Després de l'allau de crítiques rebudes, la Generalitat ha cessat Martorell, segons ha avançat l'ARA i ha confirmat l'ACN. L'Executiu nomenarà un substitut en el Consell Executiu d'aquest dimarts. L'Executiu ha habilitat una bústia per recollir totes les incidències que estarà oberta entre aquest dimarts i aquest divendres. La Generalitat assenyala l'empresa contractada per les irregularitats de les oposicions i no descarta repetir proves La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que és de qui depèn la cartera de Funció Pública, compareixerà al Parlament per donar explicacions a petició pròpia. L'Executiu també ha convocat els sindicats que formen part del grup de treball d'estabilització en el marc de la mesa general de negociació de funció pública -IAC-CATAC, CCOO i UGT- a una reunió aquest dimecres per analitzar les incidències rebudes. Abans d'entrar al Govern, Martorell va ser alcaldessa de Tiana entre el 2019 i el 2022, quan va perdre una moció de censura. Actualment continua sent regidora per ERC del municipi. Martorell és llicenciada en Ciències polítiques i de l’administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzada en Relacions internacionals.