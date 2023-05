El Departament d’Educació ha anunciat que instal·larà un centenar d’aires condicionats en espais comuns dels centres educatius en les properes setmanes per fer front a les onades de calor. Ho ha dit el seu conseller, Josep González Cambray, en resposta a una pregunta dels comuns al Ple del Parlament, on ha explicat que 539 edificis ja en tenen en bona part per iniciativa d’ajuntaments, de les pròpies escoles o les AFA. Cambray ha admès que tot i que s’han pres mesures a curt, mitjà i llarg termini “no n’hi ha prou” per donar resposta a la demanda dels centres, i per això ha obert la porta a canviar “una política històrica” respecte a la instal·lació d’aquest tipus d’aparells.

El conseller ha deixat clar que les instal·lacions es faran a partir de “criteris de sostenibilitat”, acompanyades de plaques, i ha posat en valor que serviran per “climatitzar alguns dels espais comuns per compensar les altes temperatures”. De fet, ha insistit que alguns centres ja disposen d’aquests aparells i que ja hi ha més d’una cinquantena d’ajuntaments que s’han interessat en posar-ne, com és el cas de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, El Prat, Torres de Segre o Sitges. “Acompanyarem els ajuntaments que vulguin climatitzar els espais comuns en centres de la seva titularitat”, ha afegit. Cambray ha insistit que es tracta d’un tema que no se soluciona d’un dia per l’altre, però que els “ocupa i preocupa”. Finalment ha recordat que durant els darrers anys s’han pres altres mesures com transformacions de patis i aïllaments, instal·lació de cobertes, així com millores de ventilació i protecció, entre d’altres.