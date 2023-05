Els Agents Rurals ja preparen una de les campanyes més complicades a causa dels efectes de l'emergència climàtica, com la sequera, que afecten el país. Un factor al qual se li suma "el canvi cultural" de les persones que, cada cop més, visiten els espais naturals de proximitat i això es tradueix en "molta més massificació i incidències", ha explicat el director general del cos, Marc Costa. Per fer front al conjunt de problemàtiques, els Agents Rurals porten a terme enguany diverses convocatòries per sumar nous efectius després de les darreres celebrades l'any 2009. L'objectiu és sumar 300 agents que permetin rejovenir el cos i alhora pal·liar l'escassetat de recursos a l'hora d'atendre serveis que puguin sorgir, sobretot a l'àmbit rural.

Costa ha afegit que caldrà "buscar l'equilibri entre l'increment de visitants i el món rural" perquè es puguin "respectar tots els actors" que viuen als espais naturals, entre altres. Pel que fa a l'increment del nombre d'agents, la voluntat és passar dels 500 actuals als 800. Així mateix, es vol sumar efectius per aconseguir rebaixar l'edat mitjana del cos, que "després de tants anys sense convocatòries és elevada". D'aquesta manera, els Agents Rurals estan a punt de finalitzar una primera convocatòria de 50 efectius, mentre una segona de 110 places és en curs i preveuen convocar-ne una tercera amb un centenar de places més. Lleida inaugura l'exposició 'Agents Rurals: guardians del medi natural' La Biblioteca Pública de Lleida ha acollit aquest dijous la inauguració d'aquesta mostra itinerant que té com a principal objectiu divulgar els serveis que porten a terme el cos d'Agents Rurals, que té 35 anys d'història, "però que necessita donar-se a conèixer més, i per això hem organitzat aquesta mostra que explica d'on venim, on estem i què volem ser", ha dit Costa. En concret, l'exposició detalla les funcions i l'organització del cos i també es vol ser un reclam per atreure nos agents rurals en les futures convocatòries. La mostra estrenar-se a Granollers, posteriorment va passar per Tremp i Manresa i ara ha arribat a Lleida.