El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el Govern de «culpar sempre els altres i externalitzar responsabilitats, sense tenir cap tipus d’autoexigència». Considera que aquesta manera d’actuar «no és el camí que necessita Catalunya» i creu que «política útil és afrontar les responsabilitats».

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha participat aquest dissabte en un acte polític a Olesa de Montserrat amb el candidat socialista a l’alcaldia del municipi, Fernando Vicente.

Illa també ha indicat que els catalans eren «admirats i un exemple de com fer les coses i ara no sabem ni organitzar unes oposicions». El secretari del PSC ha fet aquestes declaracions el mateix dia que el president, Pere Aragonès, ha enviat una carta a la ministra Sánchez per queixar-se de la «inacceptable» reacció a l’avaria de l’R2 sud.

Acord per la sequera

Illa ha erigit la proposició de llei de mesures sobre la sequera aprovada aquest dijous al Parlament com un exemple de política útil, però ha lamentat que arribi amb una demora de quatre setmanes «perquè ERC es va enrocar». I ha celebrat que aquest acord significa «començar una dinàmica de col·laboració».

Així, ha acusat el Govern d’haver volgut traspassar als ajuntaments la responsabilitat d’una «molt mala gestió» de l’aigua durant els últims tres anys a Catalunya. I ha defensat que multar els ajuntaments seria de «poca elegància i una provocació» per part del Govern, després que la Generalitat hagi sigut sancionada per la Comissió Europea per no haver presentat el seu pla de gestió de l’aigua a temps.

També ha acusat l’exalcalde i candidat de Junts a l’Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, de «viure en un món molt diferent del de la majoria dels ciutadans de Barcelona», després que dijous digués que una persona amb un salari de 3.000 euros té problemes per arribar a final de mes. «Desconèixer la realitat inhabilita per governar», ha asseverat el primer secretari del PSC.