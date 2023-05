L'adjudicació de places dels Metges Interns Residents (MIR) del 2023 va tancar aquest diumenge amb 36 places vacants de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària a Catalunya i 202 en total a l'estat espanyol. Així ho confirma la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional del Departament de Salut. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Sanitat ha obert una convocatòria extraordinària que es tancarà dijous d'aquesta setmana per a aspirants que van quedar sense plaça.

Tot i que Salut va anunciar que mantindria els incentius econòmics per als residents que triessin l'especialitat, aquesta mesura que va impulsar l'any passat no ha estat suficient per evitar que Medicina Familiar quedés de nou amb places vacants.