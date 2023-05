Els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben al 25,2% de la seva capacitat malgrat les pluges dels darrers dies, quan fa un any es trobaven al 59,8%, segons les dades actualitzades avui per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha dit després de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts que les pluges han servit per "frenar el decreixement dels embassaments", però ha destacat que només han incrementat el Pantà de Sau, que ha pujat al 8,9%, i el de la Baells, que es troba al 25,4%.

L'embassament de Darnius-Boadella està avui al 28,6% de la seva capacitat, quan fa un any estava al 67,9%, mentre que el pantà de Susqueda es troba al 36,8% de la seva capacitat (60,4% fa un any), i la Llosa del Cavall ha baixat al 22,8% (46,4% fa un any).

Els pantans que es troben en la pitjor situació de reserves d'aigua són el de Siurana, amb el 7% de capacitat davant el 31,9% de l'any passat, i el de Riudecanyes, que està al 7,6%, mentre que fa un any estava al 21%.

Pel que fa al pantà de Sant Ponç, la seva capacitat es troba al 28,8% (75,9% fa un any), i el de Foix està al 66,8% de la reserva d'aigua (94,7% fa un any), sent un dels pantans en millor situació.

RESTRICCIONS PER L'EXCEPCIONALITAT HÍDRICA

La Generalitat va ampliar el 2 de maig de 224 a 495 els municipis en situació d'excepcionalitat hídrica, fet que suposa augmentar les restriccions en usos agrícoles, industrials i lúdics, tot i que sense afectació a l'aigua de boca als domicilis.

Si fins ara estaven en situació d'excepcionalitat els sistemes del Ter-Llobregat, que abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona, i l'aqüífer Fluvià-Muga a Girona, amb una afectació a 224 municipis, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha proposat incloure set noves unitats a les conques internes.

Entre elles destaca un embassament, el de Darnius Boadella (Girona), i sis unitats més: la capçalera del Ter, el Llobregat mitjà i l'Anoia-Gaià (Barcelona), la Serralada Transversal i Empordà (Girona) i Prades Llaberia (Tarragona).

Entre els municipis afectats destaquen Vic (Osona), Berga (Berguedà), Figueres (Alt Empordà) o Olot (Garrotxa), que se sumen a les grans localitats de l'àrea metropolitana i alguns municipis gironins que ja estan en fase d'excepcionalitat des del març passat, amb una afectació global sobre uns sis milions d'habitants.

A l'estat d'excepcionalitat es redueix la dotació de reg agrícola un 40%, un 15% en usos industrials i entre el 15 i el 50% en recreatius.

Queda prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes, gota a gota o amb regadora) i es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

Així mateix, s'estableix una dotació màxima de 230 litres per habitant i dia, una mitjana on s'inclouen tots els tipus de consums (domèstic, agrícola o industrial) però que, en tot cas, està per sobre de la despesa habitual d'un domicili, de manera que a efectes pràctics no hi ha restriccions en l'aigua de boca.