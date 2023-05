Pablo Hasel té una malaltia intestinal crònica i diverses úlceres a diferents parts de l'estómac que s'han anat desenvolupant des de la seva entrada a presó. Així ho indica l'entorn de l'artista en un comunicat, on també explica que els metges que li han fet les proves han "confirmat" que la situació mèdica del cantant ha "empitjorat a causa d'haver passat pràcticament un any sense diagnòstic i, en conseqüència, sense cap mena de tractament". En aquest sentit, el comunicat explica que han calgut vuit mesos de "pressió" de les organitzacions que li donen suport perquè Hasel es pogués fer les proves mèdiques sense presència policial. Les entitats acusen el Govern de ser "directament responsable" del "mal estat de salut" del cantant.

El cantant pateix problemes estomacals des de fa prop d'un any i els metges van recomanar una colonoscòpia i una gastroscòpia "com a condició indispensable" per fer un diagnòstic adequat.

Segons l'entorn de l'artista, durant tots aquests mesos la Generalitat ha "impedit" que es pogués fer les proves sense presència policial, "vulnerant així flagrantment el seu dret a tenir una consulta mèdica reservada".

Finalment, ahir es va traslladar Hasel de la presó de Lleida on compleix condemna a l'Hospital Penitenciari de Terrassa, amb "l'excusa" que, en ser penitenciari, es podrien fer les proves sense presència policial.

Aquest matí, però, indica el comunicat, s'ha anunciat a Hasel que finalment les proves les hi farien a l'Hospital de Terrassa, un centre hospitalari "comú". Les proves s'han fet sense policia, fet que "demostra que no hi havia cap raó de seguretat ni protocol·lària que impedís que això hagués pogut succeir així, fa vuit mesos, a l'Hospital de Lleida".

L'impediment, afegeixen les entitats, ha estat "clarament per continuar amb l'escarni a què s'ha afegit el Govern d'ERC contra Pablo Hasel, com a bons gossos falders del govern espanyol".