Un cop aixecat el secret de sumari el passat dilluns, la Fiscalia de l'Audiència Nacional estudiarà en els pròxims dies i setmanes els informes que consten a la causa del Tsunami Democràtic, segons fonts del ministeri fiscal. Aquesta anàlisi ha de servir per determinar si hi veu o no delicte, i en el cas que considerés que n'hi ha, si es tracta de terrorisme. Fonts de la Fiscalia deixen oberta d'aquesta manera la possibilitat que la causa que instrueix el jutge Manuel García Castellón perdi part de la càrrega original i es limiti ara a uns desordres públics. "Ara per ara no hi ha cap decisió adoptada", sostenen, alhora que recorden que en el cas que no hi hagués terrorisme García Castellón hauria de passar la causa als jutjats de Barcelona.

García Castellón ja ha facilitat a les parts l'accés al Sumari, però de moment se'n desconeixen els detalls. Hi consten els informes de la Guàrdia Civil que apunten a la secretària general d'ERC, Marta Rovira a l'eix de la coordinació del Tsunami, i que assenyalen també a l'empresari Oriol Soler i l'exconseller Xavier Vendrell, entre una vintena de noms.El jutge previsiblement esperarà als informes de les parts per adoptar algun tipus de decisió sobre possibles imputacions. La Fiscalia sosté que trigarà a analitzar els informes policials i no descarta demanar noves diligències que dilatarien el criteri sobre l'existència o no de delictes. En total, segons fonts de la Fiscalia, l'anàlisi i les diligències poden demorar la decisió unes quantes setmanes, previsiblement fins després de les eleccions del 28-M. L'eix de la decisió de la Fiscalia de l'Audiència Nacional radica en si quan acabi aquest procés d'anàlisi conclou que els fets són constitutius de terrorisme, o no. Ara per ara, segons fonts del ministeri públic, no hi ha cap decisió adoptada, però les mateixes fonts ja recorden que en el cas que no ho consideri terrorisme l'Audiència Nacional no seria competent per investigar els fets, i la mateixa Fiscalia de l'Audiència Nacional derivaria la competència a la Fiscalia de l'Audiència de Barcelona.Si arriba a la conclusió que els fets no són terrorisme, sinó algun altre tipus de delicte, segons aquestes fonts, serà la mateixa fiscalia qui demani a García Castellón que s'inhibeixi en favor dels jutjats de Barcelona, i de retruc passar el cas a la Fiscalia de Barcelona. Però també "pot ser" que arribi a la conclusió que els fets no encaixin en "cap tipus delictiu" i demani l'arxivament de la causa.