El número 11 de la llista del PPC a Cerdanyola del Vallès ha presentat la renúncia al partit després de ser enregistrat durant la invasió de camp al partit entre l'Espanyol i el Barça. Fonts del PPC han assegurat que Carlos Ferrer-Calbetó ha assegurat que si sortís escollit no assumiria l'acta de regidor després que el partit li demanés la renúncia. Ferrer-Calbetó no és militant dels populars. Aquesta és la segona renúncia d'un candidat del PP després dels fets a Cornellà. El fins ara candidat de Cerdanyola se suma així al número 9 de la llista a Sant Joan Despí, Yago Darnell, que va presentar la renúncia el dilluns.

Darnell va ser enregistrat colpejant i tirant a terra una càmera de televisió després del partit entre l'Espanyol i el Barça durant la invasió de camp per part de seguidors de l'Espanyol.

Fonts del PPC asseguren que tant Darnell com Ferrer-Calbetó han presentat un document signat on es comprometen a no acceptar l'acta de regidor en cas de sortir escollits.