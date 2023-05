Una avioneta privada ha sortit de pista aquest migdia quan intentava aterrar a l’aeròdrom d’Empuriabrava (Girona) fins a xocar contra la tanca que delimita el recinte i quedar ancorada a la cuneta contigua, incident en què no han resultat ferits cap dels tres ocupants.

Fonts dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos han informat EFE que han sigut alertats d’aquest incident a les 11.58 hores del migdia, tot i que els bombers no han actuat perquè no hi havia persones atrapades en l’aparell, que serà retirat pels serveis d’aeròdrom.

El fet ha tingut lloc quan l’avioneta intentava aterrar a Empuriabrava. Per causes que es desconeixen, el pilot no ha pogut frenar l’aparell i ha rodat per la terra fins a la cuneta, moment en què els seus tres ocupants han sortit de l’aeronau pel seu propi peu.