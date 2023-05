Els sectors vinculats a la comercialització de piscines adverteixen que han detectat una caiguda en la venda de piscines inflables i que s'ha frenat la de piscines d'obra. No obstant això, en un context de sequera i de restriccions, la conscienciació ciutadana ha disparat l'interès en poder reutilitzar l'aigua en piscines que ja en tenen de la temporada passada, un fet que ha comportat un increment en la venda de productes per a sanejar-la d'entre un 30% i un 40%. Amb tot, el sector denuncia la manca d'un criteri únic arreu del país en l'omplerta de piscines noves amb aigua de camions cisterna, per exemple, o de restituir-ne en aquelles que s'hagin de reparar, fet que genera incertesa entre clients i professionals.

Les limitacions en el consum d'aigua derivades del decret de sequera ha generat dubtes entre els usuaris que tenien previst instal·lar-se una piscina a casa seva durant l'estiu. L'impacte més significatiu l'han notat els venedors de piscines inflables o desmuntables, les de menors dimensions i que es poden muntar fàcilment en jardins, terrasses i fins i tot balcons.

"Pràcticament hem baixat fins un 50% respecte les vendes de l'any passat, tot i que el pic fort és per Sant Joan", detalla a l'ACN Francesc Martínez, membre de la junta del Gremi de Ferreteria. Encara tenen marge, però no preveuen que les vendes es disparin en les properes setmanes, donada la manca de pluges i que la gent cada cop és més conscient de la necessitat d'estalviar aigua.

Martínez és també responsable de la firma Quality Ferreteria Plus, amb seu a Parets del Vallès, des d'on també comercialitzen productes destinats al manteniment de piscines. Precisament, i mentre la venda de piscines cau, els productes per a netejar i mantenir-ne l'aigua han experimentat un increment de vendes d'entre el 30% i el 40%.

"Hi ha gammes de productes químics o de salinització amb sistemes elèctrics per fer que l'aigua es mantingui en bones condicions, i que permeten no només no llançar-ne, sinó que aquesta estigui durant dos o tres anys perfectament salubre per a banyar-se", explica. El procés és senzill, i no massa car, de manera que amb un pressupost de 60 euros es pot mantenir l'aigua de manera correcta durant tota la temporada.

El procediment d'inici es pot allargar una setmana. Consisteix en aplicar una sobrecloració per eliminar tots els bacteris de l'aigua, i posteriorment un algicida, que mata les algues generades durant la temporada d'hivern. A continuació, s'hi aplica floculant líquid, que fa que les partícules s'uneixin, incrementin el seu pes i caiguin al terra de la piscina, per després eliminar-les amb un netejador de fons.

No obstant, el gremi recomana consultar a establiments especialitzats, com ferreteries o comercialitzadors de productes vinculats al sector de la piscina, per saber quin procediment és l'adequat en cada cas. En establiments com El Món de la Piscina, de Mataró (Maresme), fan anàlisis gratuïts de l'aigua als clients per determinar quin és l'estat i el procés a seguir.

"Abans es tendia a deixar que l'aigua es fes malbé i a l'inici de la temporada s'omplia de nou, però ara el client vol recuperar-la", explica Ricard Ibáñez, administrador del negoci. En aquest sentit, també han detectat un increment d'interès en màquines netejadores de fons de piscines, que van lligades al procés no només de recuperació de l'aigua, també del manteniment de la piscina.

Anul·lacions i treballs postposats

L'establiment també ha vist com s'ha frenat la reparació i comercialització de piscines, tant les d'obra, que requereixen permisos municipals, com les que s'instal·len prefabricades sobre un terreny ja existent. Ho atribueixen a la prohibició d'omplir piscines noves amb aigua de canonada, però també a la limitació a l'hora d'afegir-ne de nou a les que s'hagin de buidar per a reparar fuites o deficiències del vas.

"Per fer certes reparacions cal buidar la piscina, però ara mateix després no es podrà reomplir, i això ha dut a què molts clients opti per mantenir una fuita abans que quedar-se sense piscina tot l'estiu", adverteix Ibáñez, que destaca que, per contra, si que es pot afegir aigua a les piscines afectades per l'evaporació per calor. En aquest sentit, denuncia que hi ha ajuntaments que prohibeixen també omplir les piscines amb aigua de camions cisterna mentre que hi ha d'altres que no, fet que provoca greuges entre municipis, sovint situats un a tocar de l'altre.

"Els clients que volen fer una piscina els recomanem que ho consultin amb el seu ajuntament" per conèixer les limitacions que apliquen en cada cas, diu Ibáñez, i que així intentin trobar la millor solució possible. "També ha de donar solucions l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)", insisteix, destacant el greuge que suposa que les piscines municipals sí que es puguin omplir, quan el volum de consum d'aigua en aquestes supera 50 cops el d'una residencial, apunta.

Amb tot, la firma ha registrat una caiguda dels encàrrecs per a fer reparacions i també la instal·lació d'algunes piscines noves, si bé hi ha clients que opten per tirar endavant els treballs, alguns dels quals estan encarregats des de l'hivern, a l'espera de veure en quina direcció acaba movent fitxa l'administració.

El fantasma de la Catalunya Nord

La intensa sequera també afecta la Catalunya Nord, on el ministeri francès de Transició Ecològica va anunciar el passat 10 de maig la prohibició de piscines inflables o desmuntables, que se suma a les de prohibir regar els jardins o rentar el cotxe a casa. Una normativa que el Gremi de Ferreteria mira de reüll però sense perspectiva que també l'implanti el Govern, com a mínim a dia d'avui.

"Tenim contacte amb l'administració i no n'hem sentit res, però és cert que la situació no és massa clara i que el mateix client ha reduït la compra de piscines, de manera que tampoc sabem si serà necessari prohibir-ne la venda", afirma Francesc Martínez. El gremi, a més, assegura que també han vist com de retruc s'ha frenat la venda d'altres productes que consumeixen aigua, com ara les dutxes a l'aire lliure i que se solen instal·lar al costat de les piscines.

"No ens sentim assenyalats per vendre piscines", defensa, tot destacant que si bé no es tracta d'un producte de luxe, és un recurs molt utilitzat per famílies que poden muntar un espai perquè sobretot els petits de la casa es refresquin, no només en els primers compassos de l'estiu, també tota la temporada.