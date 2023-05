L'actual primer ministre de Grècia i candidat a la reelecció, Kiriakos Mitsotakis, ha assegurat aquest dilluns que "no hi ha condicions per formar govern" després de les eleccions que es van celebrar aquest diumenge. Malgrat aconseguir la victòria en els comicis amb el 40,8% dels suports davant l'esquerrana Syriza i quedar-se a només cinc escons de la majoria absoluta, Mitsotakis ha allunyat la possibilitat de buscar un govern de coalició. "Tinc la intenció de tornar-vos el mandat exploratori perquè es puguin celebrar eleccions, possiblement el 25 de juny", ha apuntat el candidat conservador, que s'ha imposat en tots els districtes electorals menys un.

Un cop el partit guanyador rebutgi el mandat per formar una coalició, passarà a la resta de partits. Si cap ho aconsegueix, es crearà un govern interí fins que se celebrin les noves eleccions. Si hi ha nous comicis, el sistema electoral serà diferent. El partit guanyador obtindrà 50 diputats més per la victòria, la qual cosa permetria a Mitsotakis assolir la majoria absoluta. Ja amb resultats definitius, el partit de Mitsotakis, Nova Democràcia, ha aconseguit el 40,8% dels vots en les eleccions d'aquest diumenge, mentre Syriza, amb Alexis Tsipras, ha tingut el 20% dels suports.