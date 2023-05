JxCat ha demanat la compareixença urgent de la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, a la comissió Constitucional del Senat per les declaracions que va fer sobre el dictamen de l'ONU que conclou que Espanya va violar els drets polítics de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Calviño va dir divendres a Catalunya Ràdio que la conclusió del dictamen és que Puigdemont "el que ha de fer és venir a Espanya per ser jutjat". En la petició, el portaveu de Junts a la cambra alta, Josep Lluís Cleries, remarca que la suspensió dels drets de l'expresident com a diputat "va atemptar contra els principis democràtics més bàsics".