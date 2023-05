La taxa de mortalitat en les dones per tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó gairebé s'ha doblat en les últimes dues dècades a la província de Barcelona, passant del 12% al 26%. Així ho exposen les conclusions elaborades per la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades facilitades per l'Institut Nacional d’Estadística. Concretament, s'ha passat d'1,28 defuncions per cada 10.000 dones al bienni 2003-2004 a 1,92 morts al període 2019-2020. En canvi, en els homes s'ha registrat una davallada important i els 11,2 morts del període 2003-2004 s'han reduït a 7,74 entre 2019 i 2020. Aquest anàlisi s'ha fet públic coincidint amb la Setmana Sense Fum, que se celebra del 25 al 31 de maig.

No fumo: sóc immune al càncer de pulmó? El càncer de pulmó és una de les principals patologies que es relacionen amb el tabaquisme. Segons l’IDESCAT, un 47% dels homes i un 22,4% de les dones fumaven a diari o ocasionalment l’any 1990. Aquesta xifra s’ha anat reduïnt entre la població masculina i el 2021 ja se situava en el 26,6%. Per contra, la tendència en les dones s’ha mantingut de manera constant en els últims 30 anys, si bé va a la baixa entre les més joves. Preocupació per un nou perfil del càncer de pulmó: dona jove i no fumadora