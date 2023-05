Els alumnes amb matrícula d'honor o premi extraordinari provinents de Cicles Formatius de Grau Superior tindran el primer curs de carrera gratuït, segons la proposta de decret de preus públics universitaris per al curs 2023-2024. L'esborrany ha estat presentat avui pel conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, a la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Fins ara, d'aquest dret, que no està subjecte a cap termini, només se'n beneficia l'alumnat del Batxillerat. Per al pròxim curs, també es proposa suprimir el recàrrec per a segones i successives titulacions. El decret de preus ha obtingut l'informe favorable de la Junta del CIC després d'haver estat presentat també a la Conferència General de l'organisme.

El Departament afirma que aquesta nova rebaixa dels preus públics per crèdit té com a objectiu donar més oportunitats a totes aquelles persones que volen o necessiten ampliar els seus coneixements universitaris i està d'acord amb el foment de la formació contínua que impulsa l'executiu català.

Ajuts i bonificacions

Així mateix, s'obrirà una línia d'ajuts per ampliar la gratuïtat del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella a través d'una convocatòria específica de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), finançada amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes.

Aquesta línia d'ajuts s'afegeix a les beques Equitat que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris dels estudis de grau d'entre el 80% i el 70%, en funció del tram de renda en el qual se situïn, per als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables.

Aquest alumnat opta a preus per crèdit inferiors a 6 euros en els graus universitaris i de menys de 15 euros en els màsters que habiliten per exercir una professió, on la rebaixa gràcies a la beca Equitat se situa entre el 25% i el 20%.

La proposta de Decret de preus públics per al pròxim curs 2023-2024, que manté les rebaixes de preus públics per als graus i màsters universitaris iniciades al curs 2020-2021, arribarà al Consell Executiu per a l'aprovació definitiva per part de Govern, en les pròximes setmanes.

Preus públics per al curs 2023-2024

Tots els preus dels graus universitaris i els màsters que habiliten per exercir una professió a les universitats públiques costaran menys de 20 euros per crèdit, segons el Departament. Concretament, els crèdits dels graus universitaris d'experimentalitat baixa (coeficient d'estructura docent A) costaran 17,69 euros, els d'experimentalitat alta i mitja (coeficient d'estructura docent B) costaran 18,46 euros i els dels màsters que habiliten per exercir una professió tindran el mateix preu, 18,46 euros.

Pel que fa a la resta de màsters oficials, el preu per crèdit és de 27,67 euros.

En el cas de beneficiar-se de les beques Equitat, els preus són 3,54 euros per al tram 1 i 5,31 euros per al tram 2 en el cas dels graus universitaris d'experimentalitat baixa; 3,69 i 5,54 en els d'experimentalitat alta i mitja i 13,85 i 14,77 en els màsters que habiliten per exercir una professió.

A banda dels preus per crèdit de les universitats públiques catalanes, la proposta de decret també fixa els de la Universitat Oberta de Catalunya.