En les últimes hores ha tornat a caure pluja a les zones òptimes per reforçar els pantans de les conques internes de Catalunya. L’aigua s’ha acumulat a les capçaleres de certs rius. No obstant, això no significa que els embassaments es recuperin ràpidament. El que sí que és una realitat és que des de fa uns dies l’estat de les reserves no està empitjorant, i això dona aire a la gestió de la sequera.

En alguns casos, com el pantà de Sau, les reserves estan millorant lentament, una notícia positiva. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha publicat en les últimes hores una explicació sobre el que hauria de passar perquè s’omplissin els embassaments, com va passar el 2008. Per a recarregar els #embassaments, cal que plogui en els quadres que, de manera aproximada i orientativa, defineixen les zones on la recàrrega dels embassaments sigui efectiva. En aquests punts, les pluges han de ser continuades, persistents i durant diversos dies. pic.twitter.com/5De70vysjU — ACA (@aigua_cat) 26 de mayo de 2023 Per aquest dissabte i diumenge a la tarda es torna a preveure pluja a la zona dels Prepirineus i del Pirineu. Això suposaria un nou reconeixement a unes reserves que van arribar a una situació gairebé d’agonia i que ara respiren i s’estabilitzen. Repetir-se al juny Una de les dificultats per emmagatzemar l’aigua que cau és l’aridesa del terreny. Està tot tan sec que la primera reacció del terra és retenir tota l’aigua de les precipitacions que arriben, per això la pluja està millorant l’estat dels boscos de cara a una temporada d’incendis que arrencarà amb risc elevat. Les dades de l’ACA sobre les reserves no mostren la situació real per un problema tècnic Sense dades En aquests moments, la mitjana dels embassaments de totes les conques internes catalanes se situa una mica per sobre del 25% de la seva capacitat. Fa un any, superaven el 50%. Per tant, l’escenari actual continua sent d’una gran sequera acumulada. L’ideal, expliquen els responsables de l’ACA i el Servei Català de Meteorologia, seria tenir un mes de juny semblant al maig que aviat deixarem enrere. Ha sigut un mes amb més pluges de l’habitual. Si això passés també al juny, els rius i pantans estarien encara millor. Les dades oficials que dia rere dia remet l’ACA sobre les reserves als embassaments no mostren la situació real i actualitzada. Segons detallen fonts de l’agència, hi ha hagut un problema tècnic que impedeix la seva publicació al portal de dades obertes. Asseguren que es resoldrà al més aviat possible.