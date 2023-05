El secretari d’Estat de Comunicació, Francesc Vallès, ha garantit aquest dissabte la transparència, la seguretat i la neutralitat de les eleccions municipals i autonòmiques que se celebren aquest diumenge i ha afirmat que el procés electoral a Espanya és «un dels més segurs i garantistes del món». Vallès s’ha expressat així davant els casos coneguts en diferents localitats de presumpta compra de vots abans dels comicis. L’alt càrrec de la Moncloa ha considerat que els incidents no haurien d’influir en la participació.

«Creiem que la ciutadania participarà com sempre ho ha fet en un procés electoral. Els incidents detectats han demostrat que el sistema funciona perfectament, detecta i repara», ha assenyalat en una roda de premsa en el Centre Nacional de Dades del Pavelló 14 del recinte firal Ifema-Madrid, des d’on anirà informant aquest diumenge de tot el procés electoral juntament amb la sotssecretària del Ministeri de l’Interior, Isabel Goicoechea.

Vallès ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat als electors. «Els ciutadans poden estar molt tranquils de com funcionarà el procés electoral», ha recalcat en diverses ocasions després d’eludir pronunciar-se en aquesta jornada de reflexió sobre una possible reforma de la legislació electoral –la LOREG– ja que cap partit polític pot avui fer campanya ni valoracions.

«Máxima normalitat»

El secretari d’Estat ha garantit la pulcritud dels comicis d’aquest diumenge i ha incidit que el sistema electoral espanyol funciona perquè la jornada «discorri amb màxima normalitat». «Cal destacar que està tot preparat perquè les eleccions es desenvolupin amb total normalitat», ha reiterat també la sotssecretària d’Interior, que ha agraït la disposició i col·laboració d’administracions, presidents, vocals i suplents i apoderats de les meses electorals, en aquests dotzens comicis municipals als quals estan cridats 35,6 milions de ciutadans.

Goicoechea ha recordat que votaran per primera vegada 1,7 milions de joves d’entre 18 i 23 anys, el 5% del total del cens, mentre també ha posat en valor el dispositiu de gairebé 100.000 agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Precisament, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitat també aquest migdia juntament amb el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, tot el Pavelló 14 de l’Ifema per reconèixer in situ el sistema de ciberseguretat que vigilarà els comicis que renoven més de 8.000 municipis i els governs de 12 comunitats autònomes, així com les Assemblees de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i els ajuntaments insulars.

Informació de la jornada electoral

Vallès ha explicat que a les 10.30 hores oferirà la primera roda de premsa juntament amb la sotssecretària d’Interior per informar sobre el procés d’obertura dels col·legis electorals i la constitució de les taules de votació. A les 14.30 hores i a les 18.30 hores tornaran a informar dels avenços sobre els nivells de participació.

Està previst, en funció de l’avenç de l’escrutini, que el ministre de l’Interior i la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, compareguin en roda de premsa entorn de les 22.30 hores per facilitar les dades dels resultats provisionals. Els gairebé 23.000 locals electorals obriran les portes a les 9.00 hores i les tancaran a les 20.00 hores.

Gairebé 181.750 ciutadans formaran part de les 60.576 meses electorals, on a més s’han preparat 215.000 urnes i 59.000 cabines per garantir el secret del vot. El pressupost d’aquestes eleccions que elegeixen 67.152 regidors i en què participen 414.000 estrangers residents a Espanya ha ascendit a 203,6 milions d’euros.