Els Mossos d’Esquadra han multat un home que tapava amb la mà la matrícula de la seva moto quan passava pel radar que es hi ha entre Matadepera i Sabadell (Vallès Occidental), ja que superava el límit de velocitat. Ho va fer 13 vegades i els agents li han imposat una multa que supera els 3.000 euros. A més, havia modificat la motocicleta, que no complia les mesures reglamentàries.

Al març, el Servei Català de Trànsit va avisar els Mossos. Entre les fotos que va fer el radar, ubicat entre Sabadell i Matadepera (a la BV-1248), havien vist un conductor de moto que en tapava la matrícula amb la mà esquerra al moment en què passava per davant del radar, que saltava per l’excés de velocitat.

Ho va repetir fins a 13 vegades. L’última fotografia que va captar el radar és del 5 de maig. Els Mossos van trobar el conductor el dimarts de la setmana passada, el 16 de maig. Van trobar la moto a Sabadell i van decidir multar el conductor. El van denunciar per tapar la matrícula, per portar una placa no reglamentària i per modificar el tub d’escapament del vehicle, a més de l’excés de velocitat.

En total les sancions sumen 3.340 euros i la retirada de vuit punts del carnet. Són 2.100 euros per excés de velocitat, 1.040 per tapar la matrícula 13 vegades i 200 per tenir la moto en estat no reglamentari.