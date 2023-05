Terrassa decideix aquest diumenge, 28 de maig, si el projecte en solitari de Jordi Ballart (Tot per Terrassa) ha arrelat després que ara fa quatre anys va arrabassar l'hegemonia al PSC. L'actual alcalde es va presentar a les anteriors eleccions municipals amb una plataforma creada de zero després de renunciar a l'alcaldia i estripar el carnet socialista el 2017. Enfrontat al seu successor, Alfredo Vega, va irrompre al ple amb 10 regidors que li van permetre governar pactant amb ERC, amb qui han mantingut la bona entesa durant tot el mandat, i relegar els socialistes a l'oposició. La resta de forces amb presència al ple renoven els candidats, amb Eva Candela al PSC, Ona Martínez a ERC, Isabel Martínez a Ciutadans i Meritxell Lluís a Junts.

Al Vallès Occidental serà una nit intensa amb un escrutini que decidirà el futur de Terrassa i que, a Regió7, pots seguir en directe. I després de saber el resultat del 28-M, segurament caldrà establir pactes de nou. També serà interessant veure quin paper juga el votant indecís i la participació, ja que aconseguir un regidor més, o un menys, pot ser decisiu per aconseguir l'alcaldia a Terrassa després de les eleccions municipals.

Resultats de les eleccions a Terrassa

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 l'última hora d'aquestes eleccions 28 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Terrassa. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de regidors i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a Terrassa per l'electorat.

Els polítics han viscut uns últims 15 dies de campanya intensos, amb una agenda plena d'actes públics amb l'objectiu d'intentar convèncer aquells votants de Terrassa amb dubtes. D'aquesta capacitat de mobilització dependrà la renovació de les alcaldies als diferents municipis de Catalunya, on previsiblement entraran cares noves als plens i poden haver sorpreses a cada alcaldia.

Avui, 28 de maig, estan cridats a votar tots els ciutadans empadronats majors de 18 anys. En algunes altres regions també se celebren les eleccions autonòmiques i, segurament, a Madrid hi haurà molts ulls posats en aquests comicis, ja que ben aviat hi haurà les Generals. Els resultats i les possibles aliances que es forjaran després del 28-M determinarà qui s'imposa en la política de l'Estat. Segueix en directe les últimes notícies de les eleccions 2023 a Regió7.

L'oposició a Terrassa

Els socialistes han optat per renovar el candidat. Si fa quatre anys va ser-ho qui en aquell moment era l'alcalde de la ciutat en substitució de Ballart, Alfredo Vega, enguany s'ha traslladat la confiança en Eva Candela.

Sobre ella hi ha dipositades les esperances de recuperar l'alcaldia i intentar recuperar l'hegemonia perduda al 2019, així com la primera plaça en nombre de vots en unes eleccions municipals a la capital vallesana. La mateixa Candela ha expressat que vol ser "la primera dona alcaldessa de la ciutat".

Junts també renova la seva candidata, i si fa quatre anys l'alcaldable era Lluís Puig, ja a l'exili, ara serà Meritxell Lluís, parella de l'exconseller Josep Rull, qui encapçali el projecte a Terrassa. Ho farà en una candidatura conjunta amb la filòloga Montserrat Caupena com a número 2, després d'un acord que va evitar que les candidates a liderar la llista anessin a primàries internes.

Com passa arreu del país, Junts no disposa dels drets electorals de les eleccions de 2019, que recauen en el PDeCAT. Tot i que van trigar fins el darrer dia per a poder presentar llistes, la formació finalment va posicionar Joan Barrios com a candidat de la candidatura Ara Pacte Local.

Cs aposta per mantenir el seu pes al consistori amb Isabel Martínez al capdavant, mentre que forces que van quedar excloses fa quatre anys del ple piquen a la porta amb candidatures renovades. És el cas de Terrassa en Comú Podem amb Agnès Petit, la CUP amb Jaume Bofill o el PP amb Marta Giménez.