L'exconseller Jaume Giró i la diputada al Congrés Míriam Nogueras es volen presentar a les primàries de Junts per encapçalar la llista del partit a les eleccions generals del 23-J, segons confirmen fonts de l'executiva del partit a l'ACN. Així ho han manifestat tots dos a la cúpula del partit, que s'ha reunit aquest dilluns a la tarda per valorar els resultats de les eleccions municipals i abordar els futurs escenaris, sobretot ara que el president espanyol Pedro Sánchez ha convocat eleccions anticipades. Tot i obrir el procés de primàries, Junts ha fet una crida als partits independentistes per concórrer plegats al 23-J, ja que "l'estratègia a Madrid no ha funcionat".

"L'única base que s'ha eixamplat és la dels socialistes", ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, en referència a l'estratègia d'ERC. En una roda de premsa posterior a l'executiva del partit, Turull ha assegurat que estan disposats a "explorar qualsevol fórmula" per fer un front comú independentista a Madrid perquè vegin que Catalunya segueix "dempeus". Així, Junts demana utilitzar "la precipitació de Sánchez" com una "oportunitat" per "revifar" el moviment secessionista. "Pot ser un revulsiu, anem a posar visió estratègica, més que una visió electoral pròpia", ha reclamat Turull. Primàries per triar candidat A l'espera que els altres partits independentistes responguin a l'oferta, Junts obrirà un procés intern per configurar la seva llista. El partit elaborarà i aprovarà un reglament aquests pròxims dies per organitzar les primàries per als candidats de les quatre províncies. Per ara, la diputada Míriam Nogueras i l'exconseller Jaume Giró ja han traslladat a l'executiva la seva voluntat de concórrer. Poques hores abans que es reunís la cúpula del partit, l'exdirigent de Junts i expresident, Carles Puigdemont, assegurava en una piulada que estan "preparats" pels comicis i adjuntava una imatge de Nogueras al costat d'una fotografia seva. Actual diputada al Congrés, Nogueras va ser la número dos de la llista de JxCat que va encapçalar Laura Borràs el 2019. Eleccions? Cap problema, nosaltres estem preparats 😎@miriamnoguerasM @JuntsXCat pic.twitter.com/2yU9jGAfEU — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 29 de mayo de 2023 En canvi, Turull no s'ha volgut posicionar sobre la seva preferència per ser "respectuós amb les normes". Ara bé, ha reconegut que Puigdemont "té tot el dret del món" a manifestar les seves preferències.