L'ANC reclamarà que el front unitari busqui "bloquejar qualsevol govern espanyol" i amenaça de demanar el vot nul el 23-J, segons confirmen fonts de l'entitat a l'ACN. Davant la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per fer un "front democràtic" unitari de les forces sobiranistes i independentistes per a les eleccions espanyoles del 23-J, des de l'ANC asseguren que mantindran el posicionament que ja tenien previst abans que el president espanyol, Pedro Sánchez, decidís avançar les eleccions. Justament la setmana passada l'ANC va aprovar un nou full de ruta que proposa una "candidatura unitària o amb un acord d'unitat d'acció" als comicis espanyols.

En concret, defensen que els partits independentistes es presentin junts amb l'objectiu de "bloquejar el funcionament del Congrés espanyol i de votar en contra de qualsevol govern espanyol". "Aquest bloqueig ha de servir per denunciar en l'àmbit internacional la manca de respecte de l'Estat espanyol cap al dret a l'autodeterminació, cap a la realitat nacional i social dels Països Catalans i la persecució política i judicial de l'independentisme", diu el text.

Si finalment aquesta unitat no es conforma i "els interessos de partit s'imposen als de representar unitàriament l'independentisme", l'ANC es plantejarà demanar "un vot nul polític a les eleccions espanyoles amb la papereta del vot sí a la independència del Primer d'Octubre o bé escrivint a la papereta de vot "sí a la independència del Primer d'Octubre"".

Reclamen confrontació

Tot i que encara estan acabant de tancar un posicionament específic respecte la proposta d'Aragonès, l'ANC ja ha avançat en una piulada aquest dimarts a la tarda que "l'únic front necessari ha de ser d'independentistes" i "per culminar la independència". Segons l'ANC, "l'única estratègia efectiva a Madrid és la confrontació". "El mandat popular no és salvar Espanya", ha replicat l'entitat presidida per Dolors Feliu, tot afegint: "Independència o eleccions".