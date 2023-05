ERC ha convocat una assemblea oberta a la militància pels resultats de les eleccions municipals del 28-M i les eleccions generals del 23-J, segons ha avançat 'Nació' i ha confirmat l'ACN. La trobada es farà dimarts vinent per abordar els escenaris de futur, especialment de cara a les eleccions espanyoles del juliol. Els líders del partit, Oriol Junqueras i Marta Rovira, han enviat un escrit als militants on reconeixen que els resultats no són tan bons com haurien volgut.