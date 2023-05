És cert que les piscines apareixen en el decret antisequera aprovat pel Parlament, però també ho és que, malgrat les restriccions, no hi haurà canvis substancials en l’ús d’aquests equipaments respecte a l’any passat.

Segons el pla del Govern, als actuals escenaris –en alerta o excepcionalitat, depenent del lloc– no es poden omplir les piscines particulars. El que passa és que la norma inclou moltes excepcions. A més, diversos alcaldes consultats per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, deixen clar que no dedicaran esforços a supervisar amb drons qui omple la piscina i qui ja la tenia plena i neta des de fa mesos. És a dir, que la norma és poc restrictiva i, a més a més, pocs s’esforçaran per fer-la complir.

Aquests dos factors desemboquen en un estiu gairebé normal per a la majoria de piscines.

Una de les opcions que pren protagonisme és la d’omplir piscines amb aigua del mar, una cosa que està totalment permesa.

Aigua salada

La responsable d’una empresa de piscines consultada per aquest diari reconeix que diversos particulars han optat per aquesta opció perquè algunes empreses encarregades de l’ompliment ja disposaven d’aigua salada i tenien més dificultats per subministrar aigua dolça.

Josep Maria Clarabuch, de MSC Aigua, una empresa de Sant Cugat del Vallès, també explica que cada vegada és més habitual veure piscines d’aigua salada, tot i que no ho atribueix a la sequera: «El clor està en desús, ha pujat molt de preu. En construir piscines noves ja fa uns anys que cada vegada s’aposta més per l’aigua salada, és una tendència molt clara».

No obstant, des d’Aigua Confort Piscines, empresa de Canovelles, asseguren que el que han fet la majoria de propietaris és no buidar les piscines: «Avui dia, amb els tractaments químics disponibles, no cal buidar-les cada any, només es fa quan cal realitzar reparacions. Per tant, aquest any gairebé ningú les ha buidat i s’han aplicat els químics necessaris per deixar-les llestes per a l’estiu».

Les piscines comunitàries de veïns, càmpings, hotels o municipals es consideraran refugis climàtics, siguin de titularitat pública o privada, i també es podran omplir. Les úniques que s’exclouen com a refugi climàtic són les piscines particulars.

Però, en quins casos es poden omplir aquestes piscines particulars segons aquesta norma que pocs ajuntaments faran complir de manera severa? Aquestes són les excepcions dictades per la disposició final primera del decret antisequera.

Recirculació

Les piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua es podran omplir parcialment, suficient per tenir-les a punt de cara a l’estiu.

Evaporació

Els propietaris de piscines podran reposar l’aigua que s’evapori o es perdi després de la neteja de filtres, per garantir que la qualitat sanitària de l’aigua es manté.

Noves

Les piscines de nova construcció o que s’hagin instal·lat després d’unes obres de rehabilitació també es podran omplir sense cap límit.

Escoles

Les típiques piscines desmuntables de capacitat inferior als 500 litres, destinades al bany dels nens, es podran omplir a escoles, casals i colònies d’estiu.

Aigua salada

Les limitacions no s’apliquen tampoc a les piscines que funcionen amb aigua de mar i que no estan connectades a les xarxes de proveïment i sanejament públiques. Aquest és un model cada vegada més comú a les piscines particulars.