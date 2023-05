L'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya del Nord, ha engegat una campanya de "solidaritat" entre nord i sud però també oberta a d'altres països com Suïssa per finançar les obres de rehabilitació de la Maternitat d'Elna. L'edifici es va haver de tancar d'urgència fa unes setmanes per les esquerdes que hi van aparèixer i que la sequera hauria agreujat. Una primera valoració dels danys xifra la reparació en uns 870.000 euros. El consistori preveu que les administracions franceses assumeixin aproximadament la meitat del cost però l'alcalde, Nicolàs Garcia, diu que el municipi no pot fer front a la resta. Per això, instal·laran una urna a l'entrada de l'edifici i han obert un número de compte per fer-hi aportacions.

De moment, ja han aconseguit 11.000 euros. Mentrestant, l'equipament continuarà tancat sense data però, a partir de mitjans de juny, es podrà visitar la planta baixa i una exposició que s'ubicarà als jardins exteriors.