Sessió de control monogràfica al Parlament. Tots els grups han interpel·lat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre les properes eleccions generals del 23 de juliol i sobre la seva proposta de "front democràtic" per a fer front al govern de PP i Vox que vaticina que sortirà de la contesa electoral. I el president ha aprofitat per parlar més sobre la seva fórmula. En aquest sentit, ha assegurat que aquest "front" no ha de fer "papereta d'un sol dia", i que més enllà del 23-J caldrà que aquesta sigui "una aliança de fons, de treball constant". Davant d'això, el PSC ha rebutjat que pugui haver cap "consens" que no compti amb els socialistes. I des dels comuns ja han avisat que no participarà de cap aliança on estigui Junts.

Pere Aragonès ha hagut de respondre a les intervencions dels presidents i portaveus dels grups parlamentaris fent referència a un sol tema: la convocatòria electoral del 23-J pels resultats del passat diumenge i la seva proposta de "front democràtic". En aquest sentit, ha defensat que és una oferta "prou oberta" com per a que es pugui "treballar i construir en positiu des de la diversitat", i ha avisat que la seva no és una proposta només per a les eleccions generals. "No es tracta d'una papereta d'un sol dia, ha de ser una aliança de fons, de treball constant. Ara tenim les eleccions del 23 de juliol, sí, però això requerirà de molt més temps per treballar, i estic disposat a fer-ho", ha dit, tot assegurant que aquest front hauria de servir per a "defensar els interessos, les institucions i els consensos de Catalunya" davant d'aquells que, ha dit, voldran destruir-los. "Ens tindran de cara, no passaran", ha vaticinat en parlar de com confrontar l'extrema dreta, el poder que pot assolir i el "risc" que això suposa.

A més, Aragonès ha recomanat a totes les formacions a les que interpel·la –sobiranistes i independentistes- deixar de costat els "retrets" i unificar forces per a "defensar els amplis consensos de Catalunya". "Els enemics sabem qui són i els batallarem. Els adversaris no estan al costat, estan enfront", ha dit. I és que Aragonès creu que després del resultat del passat diumenge i amb la convocatòria d'eleccions generals cal "avançar en un camp de treball compartit, amb humilitat, generositat, entenent les posicions de l'altre".

Per últim, i després d'escoltar la intervenció de Vox al Parlament avisant dels seus plans si assoleixen el govern de l'Estat, el president ha avisat que és precisament això el que motiva la necessitat del seu "front democràtic". "Aquest futur distòpic que dibuixa Vox pot ser possible si no fem una mobilització de país. Ens ha de fer reflexionar. No ens tirem els plats pel cap. Ens podrem embrancar per erosionar i fer petites rascades al del costat mentre pot haver una mossegada de la ultradreta que faci molt mal", ha afegit.

Per la seva part, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat la proposta del president i ha negat que pugui ser unitària i defensar amplis majories si no es compta amb els socialistes. "Amb humilitat, se'm fa difícil pensar en consensos a Catalunya al marge del primer partit de Catalunya", ha sentenciat entre aplaudiments dels seus diputats. i és que Illa creu que "Catalunya no necessita fronts, sinó un bon Govern, les idees clares i conviccions fermes per a avançar". Des dels comuns, la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha vist amb bons ulls que hi hagi aliances per a defensar les "institucions fortes" a Catalunya, però ha avisat que amb Junts ells "no aniran ni a la cantonada".

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, per part seva, ha menystingut la proposta del president perquè, ha dit, només serveix per a "dividir, polaritzar i fer política de blocs". "Veig consignes guerracivilistes. Tornarà al mode procés a cara de gos i a noves DUI?", ha dit dirigint-se a Aragonès.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha compartit que "l'hora és greu" i més després de veure els resultats de les passades eleccions municipals. Però ha rebutjat "propostes de darrera hora fetes a cop de papereta i encarades a unes noves eleccions". També amb cautela però amb més predisposició s'ha expressat el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, que s'ha felicitat per la proposta d'Aragonès, tot i que li ha retret que el seu partit ja venia demanant coses semblants fa molt temps. "Valorem molt positivament aquesta rectificació. És una oportunitat. Però si és per millorar els resultats del seu partit, no servirà. Ha de ser sincera. Cal unitat, sense retrets. És moment de seure i de solucions, d'un front independentista per fer front a la repressió, per a dir prou a governs de PP i de PSOE", ha sentenciat.