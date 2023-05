El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha revelat que aquest dimecres a la tarda el seu partit es reuneix amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. En una entrevista a RTVE, Turull ha reclamat que el front comú sigui "independentista" desmarcant-se de la proposta del president que fa referència al sobiranisme, incloent els comuns. En aquest sentit, Turull admet que el "front democràtic" d'Aragonès i la llista unitària que proposa Junts "no és exactament el mateix". I ha lamentat que el cap de l'executiu català se situï en un "marc mental espanyol". "Convida els catalans a votar el PSC", ha afegit.

El dirigent de Junts ha demanat que l'independentisme es deixi de "baralles partidistes" i converteixi les eleccions espanyoles del 23-J en una "oportunitat". Turull s'ha mostrat sorprès pel "to i el discurs" del president Aragonès "situant els catalans en un marc mental espanyol".

De fet, segons Turull, és un error que el president doni per fet que PP i Vox guanyaran les eleccions. "No has de pensar en el marc mental sobre què passarà a Espanya sinó quina oportunitat pots treure de les eleccions des del marc mental català. Si no, estàs convidant els catalans a votar el PSC", ha argumentat.

El secretari general assegura que Junts anirà a la reunió d'avui amb voluntat d'escoltar: "Escoltarem el president. Sempre que fa una proposta, l'escoltem. Es tracta de veure si hi ha acord o no. No anticipo res abans d'escoltar-lo".

Turull també ha explicat que aquest dimecres al vespre Junts celebra una executiva telemàtica per aprovar el reglament de primàries de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. L'exconseller Jaume Giró i l'actual portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, volen ser els caps de llista.