La Mesa ha decidit aquest dijous retirar l'escó a Laura Borràs i que el seu relleu a la presidència del Parlament es voti divendres que ve en un ple extraordinari. La vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, Alba Vergés, ha convocat la Mesa després que el Tribunal Suprem hagi tombat les mesures cautelars de la cambra contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta de diputada a Borràs sense sentència ferma. Des del 28 de juliol Borràs està suspesa de les seves funcions i, al març, el TSJC la va condemnar a 4,5 anys de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La secretaria segona de la Mesa, Aurora Madaula (Junts), ha estat l'única que ha votat en contra la decisió. I Borràs, amb data d'avui 1 de juny, ha perdut l'acta de diputada.

El 3 de maig la JEC va decidir suspendre Borràs després de la condemna del TSJC. La Mesa del Parlament no va aplicar llavors aquesta decisió, com ja va fer amb els casos de Pau Juvillà i Quim Torra, i va proposar presentar un recurs al Tribunal Suprem. Una decisió avalada pel ple del Parlament. Davant del Suprem, la cambra catalana al·legava que Borràs pot recórrer la sentència condemnatòria una instància judicial superior i que el reglament del Parlament estableix la retirada de l'escó només en casos de sentència ferma. Així mateix, demanava que no s'apliqués la suspensió com a mesura cautelar fins que el tribunal decideixi sobre el fons de la qüestió. Una petició que ara ha estat rebutjada pel Suprem.

Paral·lelament, Cs va presentar un escrit a la JEC perquè l'òrgan administratiu instés el Parlament a aplicar de manera immediata la retirada de l'escó a Borràs. Però la Junta Electoral encara no ha resolt aquesta petició.