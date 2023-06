El Govern de la Generalitat ha llançat una campanya de conscienciació sobre la situació de sequera per demanar que es redueixi el consum d'aigua "a tots els nivells". Amb el lema 'L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom', l'executiu busca apel·lar a la responsabilitat ciutadana per garantir l'estalvi d'aigua. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que les pluges dels últims dies són "benvingudes" però ha remarcat que són "insuficients". Segons ha explicat, han de ser més generalitzades i continuades per poder millorar les previsions de cara a l'estiu.

Plaja ha assenyalat que amb les pluges dels darrers dies s'ha incrementat poc les reserves d'aigua i ha subratllat que això també ha estat perquè les temperatures han estat molt altes i les tempestes, molt localitzades.

També ha remarcat que no s'està reduint els nivells de consum domèstic i industrial. De fet, ha admès que les previsions que tenia el Govern incloïen una reducció més marcada. Plaja ha advertit que si no baixa el consum i no plou, les mesures del Govern "no seran suficients" per frenar l'entrada a l'estat d'emergència a finals d'estiu o principis de tardor.

L'executiu ha fet públic aquests dimarts el cartell per a aquesta nova campanya de conscienciació. Sobre un fons blanc s'hi pot veure una galleda vermella, acompanyada del lema 'L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom'. Plaja ha explicat que així es vol recordar que l'aigua que s'està utilitzant ara mateix no prové de les pluges perquè "no n'hi hauria prou", sinó que és reutilitzada.

En aquesta línia, el Govern vol assenyalar així que la sequera s'està afrontant amb estalvi d'aigua però també amb inversions de l'executiu per poder tenir aigua reutilitzada. "El fet que ara arribi aigua no és un miracle, és fruit d'inversions", ha resumit Plaja.