Junts proposa Anna Erra com a candidata a la presidència del Parlament en substitució de Laura Borràs. Així ho ha confirmat la mateixa Borràs en una roda de premsa a la seu del partit després de la reunió de l'executiva de la formació. Previsiblement, Erra serà escollida com a nova presidenta el divendres, quan el Parlament celebrarà un ple extraordinari per triar presidència. Erra comptaria amb els vots tant d'ERC com de Junts, mentre que la CUP ja ha anunciat que hi votarà en blanc per facilitar la seva elecció i impedir que el càrrec sigui per al PSC. Borràs ha defensat que Erra és la millor candidata i ha subratllat que al país "li convé una presidència del Parlament compromesa amb l'1-O".

Anna Erra és diputada al Parlament i actualment és alcaldessa en funcions de Vic, a l'espera de la constitució dels nous ajuntaments després de les eleccions.

L'executiva de Junts s'ha reunit presencialment a la seu del partit a les cinc de la tarda, durant unes dues hores. Borràs i Erra han arribat juntes a la seu pocs minuts abans que comencés la reunió. La presidenta del partit ha pres la paraula a l'inici de la reunió i ha proposat ella mateixa a Erra com a substituta.

Segons ha assegurat la dirigent de la formació en roda de premsa, a l'executiva s'ha constatat que Erra és "qui reuneix un major grau de consens". Així, n'ha lloat la "capacitat i compromís" i ha assegurat que coneix "molt bé l'actitud i la fermesa amb què ha actuat Junts a la presidència i a la Mesa des del primer dia".

La ja expresidenta del Parlament ha subratllat que cal que la cambra estigui liderada per algú "compromès amb l'1-O". "I per això, només pot ser algú de Junts", ha sentenciat Borràs. A més, ha afegit que s'ha d'exercir la presidència "sense vassallatges a aquells que malden per laminar cada cop més la sobirania".

Borràs ha defensat la "coherència" de la decisió i ha assegurat que "no hi ha hagut debat" a l'executiva sobre la qüestió. També ha explicat que de moment no hi ha hagut contactes ni amb ERC ni amb la CUP per garantir el seu suport a Erra.

"Deures" per a la presidència: eliminar el 25.4 del reglament

Borràs ha posat uns "deures" a la nova presidència del Parlament i ha remarcat que cal vetllar per "recuperar el paper capdavanter en la defensa dels estàndards democràtics". Així, ha assegurat que com a demòcrates tenen "l'obligació" d'eliminar l'article 25.4 del reglament de la cambra, que és el que es va utilitzar per suspendre a Borràs. Segons aquest article un cop s'obri judici oral contra un diputat per delictes vinculats a la corrupció, se li ha de suspendre immediatament els drets i deures parlamentaris.

La dirigent de Junts ha assegurat que aquest article és "incompatible" amb l'exercici de drets fonamentals i "no pot tenir cabuda" a la cambra. "Mantenir-lo i seguir-lo aplicant denigra [la institució] sense matisos", ha advertit. Així, ha dit que eliminar-lo contribuirà a "dignificar" la institució.

D'altra banda, també ha fixat com a repte l'elaboració d'una llei electoral pròpia i la regulació d'un organisme electoral que sigui "a les antípodes" de la JEC.

Retrets a la Mesa

Durant la seva intervenció Borràs ha denunciat que la JEC "ha potinejat impunement" la inviolabilitat del Parlament. "El Parlament va nu; no té capacitat, fins i tot en els casos com el de Pau Juvillà on hi havia la voluntat, d'impedir que un organisme administratiu en modifiqui la composició sense que li calgui esperar a una sentència ferma", ha criticat.

La ja expresidenta de la cambra ha criticat l'aparell judicial espanyol "com a primer i únic culpable de la barrabassada jurídica i democràtica", però també ha assenyalat la Mesa del Parlament. "Van vulnerar, amb l'aplicació fraudulenta del polèmic article 25.4, un dret fonamental com la presumpció d'innocència", ha insistit Borràs. A més, ha retret als altres partits que hagin aprofitat "després del parèntesi de les eleccions municipals" per "accelerar els efectes de la repressió".

Relleu de Laura Borràs

Previsiblement Erra serà qui substituirà Borràs al capdavant del Parlament. Borràs va perdre l'escó de diputada el dijous passat, quan la Mesa va decidir retirar-li després que el Tribunal Suprem tombés les mesures cautelars que la cambra demanava contra la decisió de la JEC. Borràs estava suspesa de les seves funcions des del 28 de juliol del 2022 i al març d'aquest any el TSJC la va condemnar a 4,5 anys de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.

El Parlament celebrarà un ple el divendres per escollir nova presidència de la cambra. Segons el reglament durant el ple cada diputat ha d'escriure un nom en una papereta i surt escollit el diputat que tingui majoria absoluta. Si no s'hi arriba, es fa una elecció entre els dos diputats que s'hi hagin apropat més i surt elegit qui té més vots. Previsiblement, doncs, Anna Erra serà la nova presidenta ja que comptarà amb els vots d'ERC i Junts i el vot en blanc de la CUP.