La CUP-NCG votarà en blanc en el ple de divendres per escollir una nova presidència al Parlament. D'aquesta manera, permetrà una presidència de Junts perquè no la tingui el PSC. En una roda de premsa, la diputada Laia Estrada ha criticat el "mercadeig" i ha carregat contra JxCat i ERC -que ja ha defensat que aquest càrrec el segueixi ocupant Junts- per entendre's "en qüestió de cadires" i no en estratègia independentista.

Els anticapitalistes lamenten que el debat estigui "en el repartiment de cadires" i no en les tàctiques per revertir el "buit de sobirania" de la cambra. Amb aquesta posició, la CUP garanteix que la presidència no recau en els socialistes, que han presentat de candidata la vicepresidenta segona de la Mesa, Assumpta Escarp.