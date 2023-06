El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) ha publicat aquest dimarts la baixa de Laura Borràs com a diputada de la cambra catalana. Així ho va decidir la Mesa dijous passat 1 de juny i ja va quedar sense escó de manera immediata però fins avui no s'ha publicat oficialment. La Mesa va prendre la decisió, amb el vot en contra de Junts, després que el Tribunal Suprem (TS) rebutgés les mesures cautelars del Parlament, que demanaven que la JEC no li retirés l'escó perquè la sentència condemnatòria no és ferma. Divendres que ve, a partir de les 12 hores, hi haurà un ple específic per escollir el relleu a la presidència de la cambra.