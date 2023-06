Enric Puiggrós, delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya i aviat el seu màxim representant a Espanya, ha comparegut davant de la premsa després de tres setmanes durant les quals han crescut els casos d’abusos sexuals soferts per menors escolaritzats a l’escola de Casp de Barcelona. Puiggrós ha condemnat els fets, ha demanat perdó i ha lamentat que aquestes agressions es produïssin en espais on els menors s’haurien d’haver sentit segurs.

Durant la primera part de la roda de premsa, Puiggrós ha desgranat les decisions que l’organització religiosa ha acordat portar a terme, que inclouen mesures com contractar els serveis del bufet d’advocats Roca Junyent per gestionar com s’ha de procedir «cas a cas», i després ha respost a una vintena de preguntes dels periodistes. Durant aquesta segona part, Puiggrós ha explicat que actualment només hi ha dos processos interns oberts per pederàstia contra jesuïtes a Catalunya: són els que corresponen als sacerdots Francesc Peris i Francesc Roma, aquest últim provocat per les informacions d’El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. Puiggrós, que ha explicat que tots dos resideixen en un centre jesuïta, no ha volgut aclarir si els dos denunciats admeten les acusacions o, en sentit contrari, les rebutgen.

Malgrat que ha sigut requerit respecte a això en més d’una ocasió, Puiggrós s’ha escudat que els dos processos interns oberts contra Peris i Roma –un equip de dues persones integrat per un membre de la comunitat i per un advocat extern que interroguen els afectats i estudien les circumstàncies dels abusos denunciats– encara no han acabat. Roma ja va ser objecte recentment d’un procés intern previ ja finalitzat però Puiggrós tampoc ha volgut revelar què va dir el sacerdot en relació amb aquest primer cas. «Ara s’ha reobert», ha argumentat.

Restriccions

Roma, que té més de 80 anys, ha oficiat fins fa dues setmanes una missa cada diumenge a l’església del Sagrat Cor, que forma part del mateix recinte en el qual hi havia ubicada l’escola on va cometre suposadament els abusos. Una activitat que ha cessat arran de la informació d’aquest diari. Una setmana abans a aquesta publicació, Roma havia de presentar un llibre acompanyat per destacades personalitats de Barcelona, un acte que va ser cancel·lat després que ‘El País’ destapés els abusos de Peris i d’un germà del mateix Roma a Bolívia, un país agermanat amb els jesuïtes catalans i que ara investiga els abusos sexuals comesos per aquests durant dècades.

Puiggrós ha assegurat que va ser ell qui va decidir cancel·lar l’acte de presentació de Roma la convocatòria del qual havia passat per alt en una distracció. L’acte, segons el delegat català, no es va celebrar no per la publicació de nous casos sinó perquè no s’ajustava a les restriccions que pesaven sobre Roma.

Tant Roma com Peris són dos sacerdots de gran «ascendència personal» en la comunitat jesuïta, segons Puiggrós, que es troba «molt afectada». «És molt dolorós que companys teus tinguin actuacions que contaminen la teva forma de vida», ha assegurat.

«No hem enviat pederastes a Bolívia»

Puiggrós ha afirmat que va ser «un error» enviar a Bolívia Lluïs Tó. El sacerdot Tó va ser condemnat per abusos sexuals a una alumna de 8 anys a l’escola Sant Ignasi de Barcelona i, després de la sentència, va ser acomiadat amb un homenatge i destinat al país andí. Es va dir llavors que anava a fer teràpia i que no estaria en contacte amb menors. No era cert. Tal com Pedro Lima, exjesuïta bolivià, va relatar a aquest diari: Tó no va fer teràpia, va seguir en contacte amb menors i va continuar abusant d’aquests.

Peris, per la seva banda, va abusar d’alumnes del centre de Casp en els 70 i el 1983 va ser enviat a Bolívia, on també va abusar de menors bolivians. Puiggrós ha distingit entre els dos casos. Sobre Peris no constaven abusos quan va ser enviat a una missió a Bolívia, ha assegurat. També ha remarcat que la majoria de missioners van partir cap a aquest país o altres, com l’Índia, a l’acabar la seva formació. «No és que enviem els pederastes a Bolívia com ha sortit en algun titular, no ho fem».

Prevenció

Puiggrós ha explicat que la relació amb els advocats de Roca Junyent no implicarà que la companyia es personi com a acusació particular en cap causa que pugui obrir-se contra membres jesuïtes per pederàstia. «Seria un acte de cara a la galeria», ha dit sobre una decisió que prenen després de rebre assessorament legal. El delegat ha reiterat durant la compareixença la seva voluntat de ser al costat dels afectats i ha assegurat que comprèn que molts prefereixin acudir als mitjans de comunicació en lloc de fer-ho a la institució en la qual van patir els abusos.

Per aquest últim motiu, els jesuïtes han posat a disposició dels exalumnes una associació externa (AMEE) perquè puguin contactar amb aquesta entitat que mediarà entre aquests i la institució.

Sobre el passat, resulta impossible fer una auditoria perquè no existeix informació sobre el que va passar, ha lamentat, abans d’afegir que la institució està disposada a facilitar «camins de curació i reparació» per a les víctimes. Sobre el present, ha remarcat, els centres dels jesuïtes prenen totes les precaucions i estan formant tots els professors per evitar que passi de nou.

Set denúncies policials

Roma i Peris no són els únics professors sota sospita a l’escola de Casp. També el febrer del 2016, coincidint amb l’eclosió dels abusos en escoles dels Maristes que va destapar aquest diari, dos exalumnes de l’escola Kostka dels jesuïtes –quan aquest centre per a famílies sense recursos encara estava integrat dins del de Casp– van contactar amb RAC1 per destapar, respectivament, els abusos de Joan Pere G.M. i de Josep Maria G.P., dos professors laics. Els dos exalumnes, a més de trucar a l’emissora, van presentar una denúncia davant els Mossos.

Segons el recompte fet per El Periódico, a més d’aquestes dues denúncies contra els seglars del Kostka –antiga escolania de Casp on estudiaven els alumnes més pobres–, s’han presentat dues denúncies contra Francesc Roma i dues denúncies més contra Francesc Peris.