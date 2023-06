Beyoncé arriba aquest dijous a la nit a Barcelona per oferir l'única actuació del 'Renaissance World Tour' a tot l'Estat. Amb totes les entrades exhaurides, l'artista fa parada a la capital catalana amb el seu setè àlbum d'estudi sota el braç, 'Renaissance', on es preveu que repassi èxits com 'Plastic off the sofa', 'Cozy', 'Break my soul', 'Flaws and all', 'Crazy in love' o 'Love on top'.

La gira va començar amb un concert de tres hores al Friends Arena d'Estocolm el 10 de maig després de cinc anys allunyada dels escenaris. En total, el 'tour' consta de 56 dates i recorrerà Europa els mesos de maig i juny i continuarà, del juliol i fins al setembre, per Amèrica del Nord.