La consellera d'Acció Climàtica i Agricultura, Teresa Jordà, serà la número 2 de la candidatura d'ERC per les eleccions generals del 23 de juliol. Així ho ha anunciat el president del partit, Oriol Junqueras, en el consell nacional dels republicans aquest dissabte. Per tant, Jordà farà tàndem amb el diputat d'ERC Gabriel Rufián, que encapçalarà la llista a Madrid. Junqueras ha destacat el perfil de "gestió" de la consellera, així com la seva experiència com a diputada al Congrés (2011-2018) i com a alcaldessa de Ripoll (2003-2011). "Estem convençuts que podem aportar en aquesta candidatura tot allò que sabem fer en l'àmbit de la gestió i en el combat en el carrer en defensa de la democràcia i de Catalunya", ha remarcat en un breu discurs.

Des del Govern asseguren que Jordà continuarà al capdavant del Departament fins que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "consideri fer efectiu el relleu". A l'espera que es materialitzi la seva substitució, fonts de l'executiu subratllen que la consellera té "la màxima confiança del president" i reivindiquen la seva feina i "capacitat d'anticipació" per afrontar la sequera. Junqueras també ha lloat el paper de Rufián a Madrid. "És qui més i millor ha defensat Catalunya enfront de governs del PP, i que més ha donat la cara en contextos extremadament difícils", ha dit el líder d'ERC, tot afegint: "I Jordà encarna tots aquests valors". S'espera que el consell nacional extraordinari del partit del pròxim divendres ratifiqui Rufián i Jordà per encapçalar la candidatura i els encomani "la defensa de Catalunya i de la causa de la independència". "En aquestes properes eleccions ens hi juguem tant que ens ho juguem gairebé tot", ha avisat Junqueras.Junqueras ha subratllat que "no hi ha res més valuós que Catalunya i la seva societat". Per això volem defensar-los a tot arreu, des del municipi més petit fins al Congrés i el Senat, davant d'un Estat que ens nega drets fonamentals, drets socials, progrés econòmic i el dret a votar el nostre futur". El president d'ERC també ha recordat que al Senat faran una candidatura única amb EH Bildu, perquè comparteixen "la causa de la llibertat" de les respectives nacions. També la llista del Senat s'aprovarà el divendres 16 de juny.