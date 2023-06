Tres lladres procedents d’Itàlia especialitzats en el robatori de rellotges de luxe van arribar dimecres a Barcelona. La Policia Nacional va notificar els Mossos d’Esquadra de la seva presència, però no hi va haver temps de més: malgrat que es va activar un dispositiu per localitzar-los, els tres homes en van assaltar amb violència un altre i li van sostreure un rellotge valorat en 500.000 euros quan sortia d’un restaurant al centre de la ciutat. La policia catalana va posar fil a l’agulla i va detenir divendres els presumptes autors del robatori. Dos han entrat a presó provisional.

Durant l’atracament, la víctima va resultar ferida lleu per la violència utilitzada pels arrestats, que després van fugir del lloc amb una moto a gran velocitat, ha explicat el cos aquest diumenge en un comunicat. Respecte a la detenció, es va produir quan els lladres sortien d’un pis que havien llogat a l’Hospitalet de Llobregat, ha indicat. Els Mossos van activar la Unitat Territorial de Multireincidents i el Grup Regional d’Investigació anomenat ‘Titani’, els quals van impulsar un dispositiu policial per localitzar els tres italians. Una vegada localitzat el pis en què s’amagaven, els agents van desplegar un dispositiu per detenir-los, que va ser de matinada quan sortien de la vivenda. Amb l’entrada i el registre del pis, els agents van recuperar el rellotge sostret i l’hi van tornar a la víctima. Barcelona, blanc de luxe Barcelona és en el blanc dels lladres de rellotges. Durant l’estiu passat, la capital catalana va viure una onada de robatoris. La Policia Nacional té fitxats 250 napolitans, molts de vinculats amb la Camorra, que també operen a Madrid, les Balears i la Costa del Sol.