El president de la Generalitat, Pere Aragonès, remodela el Govern. Aprofitant que la fins ara consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, havia de deixar l’executiu per a ser la número 2 de la llista d’ERC al Congrés per al 23-J, Aragonès ha volgut anar més enllà i relleva els titulars d’Educació, Josep González Cambray, i de Territori, Juli Fernández. Els canvis s'han anunciat a les 10.30 hores del matí, en una compareixença del president des del Palau de la Generalitat.

Per a substituir Jordà, el president opta per posar David Mascort, fins ara secretari d’Agricultura i membre de l’equip del departament. Però per a les altres dues carteres, Aragonès recupera antics noms del Govern, ubicant Anna Simó a Educació i Ester Capella a Territori.

Aragonès, confia que la nova remodelació del seu executiu el permeti esgotar la legislatura. De fet, en una compareixença a la Galeria Gòtica de Palau, aquest dilluns, el president ha situat les eleccions al Parlament el febrer de 2025. El president de la Generalitat ha explicat que "l'estabilitat és imprescindible" i que les noves conselleres prendran possessió a les 16 hores d'aquest dilluns.

És la primera remodelació del Consell Executiu des de la sortida de Junts del Govern l'octubre del 2022: a més de Jordà, afecta Fernàndez, que va entrar al Govern com a conseller després de trencar-se la coalició, i Cambray, que aquests darrers mesos ha viscut les vagues educatives i protestes liderades pels sindicats contra la seva gestió.