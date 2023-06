Pere Aragonès ha anunciat tres canvis a Govern: Teresa Jordà havia de deixar l'executiu per ser la número 2 de la llista d'ERC al Congrés per al 23-J, i hi ha situat David Mascort. A més, el president ha rellevat els titulars d'Educació, Josep González Cambray, i de Territori, Juli Fernández, i ha optat per Anna Simó i Ester Capella. A continuació, expliquem un per un els nous fitxatges del Consell Executiu.

Anna Simó, una històrica d’ERC que torna agafa les regnes d’Educació

Anna Simó torna al Govern després de 18 anys agafant la cartera d’Educació. Simó va ser consellera de Benestar i Família del Govern entre el 2003 i el 2006. Diputada al Parlament des del 2006, va ser portaveu del grup parlamentari i del partit. Va ser vicepresidenta primera de la cambra entre el 2012 i el 2015 i secretària primera fins el 2017. El TSJC la va condemnar fa pocs dies a quatre mesos d’inhabilitació per desobediència com a membre de la mesa de Carme Forcadell en un judici que va haver de ser repetit. L’últim càrrec institucional de Simó ha estat el de presidenta del Consell Escolar, entre el 2018 i el 2021. Simó és un perfil dialogant que arriba a Educació després d’una època de picabaralla constant amb els sindicats.

Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i postgraduada en Planificació Lingüística per la mateixa universitat, Simó és experta en llengua i ha treballat a la Xarxa Cultural (1986-1990) i al Consorci per a la Normalització Lingüística (1990-2003). Ha participat com a coautora en diversos estudis sociolingüístics sobre l’ús del català.

Nascuda als Alamús (Segrià) el 1968, és militant d’ERC des del 1990. Va ser presidenta del partit a l’Hospitalet de Llobregat entre 1996 i el 2002, i regidora del consistori entre el 2003 i el 2004.

Al partit ha passat per diferents responsabilitats: va ser secretària nacional de Política Social entre el 2001 i el 2004, vicesecretària general d’Acció Política entre el 2006 i el 2008 i portaveu. Ja més recentment, va ser secretària d’Educació, Cultura i Esports entre el 2021 i el 2022.

Al Govern, Simó va ser consellera del primer tripartit, de la cartera de Benestar i Família. Al Parlament ha estat vicepresidenta primera i secretària primera. Simó va ser jutjada dues vegades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un delicte de desobediència en la seva etapa a la mesa presidida per Carme Forcadell.

El tribunal l’ha condemnat fa pocs dies a quatre mesos d’inhabilitació en considerar provat que, juntament amb la resta de membres independentistes de la mesa, havia desobeït almenys en sis ocasions el Tribunal Constitucional en permetre la tramitació d’iniciatives parlamentàries que anaven en contra de resolucions del propi alt tribunal, com ara les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. Aquest judici va haver de ser repetit per ordre del Tribunal Suprem. Les penes s’han rebaixat notablement i el temps ja complert es descomptarà.

La nova consellera arribarà al departament en un moment de relacions molt convulses amb els sindicats, que han portat en els darrers anys a reiterades vagues.

Simó pertany a diverses entitats cíviques i culturals com Òmnium Cultural, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, Ca la Dona i Avismón-Catalunya.

L'exalcalde de Vilablareix, David Mascort, ascendeix de la secretaria general d'Acció Climàtica

L'exalcalde de Vilablareix David Mascort (Barcelona, 1969) serà el nou conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del govern de Pere Aragonès. La cartera, que fins ara havia ocupat Teresa Jordà, passarà a estar a les seves mans. Fins al moment, Mascort ocupava la secretaria general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que forma part de la conselleria que ara encapçalarà. Entre 2015 i 2020 va ser president de la Federació Regional d'Esquerra Republicana a Girona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, va ser alcalde de Vilablareix (Gironès) entre 2011 i 2022. També va ocupar la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès entre 2003 i 2007 i va ser membre de la Diputació de Girona del 2013 fins al 2015.

El nou conseller arriba al departament en un moment en què ha d'afrontar la gestió de la sequera. De fet, Mascort ha participat de les últimes negociacions de la cimera de l'aigua. Darrerament, la conselleria ha aprovat ajuts als ramaders per compensar la situació i hi ha altres aspectes relacionats amb la situació d'excepcionalitat per manca d'aigua.

Un altre dels reptes que té sobre la taula és el desplegament del decret de renovables, que va aprovar el Parlament el desembre del 2021. Un dels objectius que s'havia fixat la conselleria en matèria de transició energètica era arribar al 50% d'energies renovables el 2030 i a la neutralitat d'emissions el 2050.

Així mateix, Mascort també haurà de gestionar el desplegament de la companyia energètica de la Generalitat. L'empresa pública L'Energètica espera generar aquest al voltant d'un 10% de l'energia que consumeixen els departaments del Govern mitjançant parcs eòlics i teulades.

Com a responsable d'Acció Climàtica, i almenys fins que es formi nou govern a Madrid després del 23-J, Mascort tindrà com a interlocutor a la capital espanyola el ministre Luis Planas.

De la trajectòria de Mascort també destaca que va ser director dels Serveis Territorials del Departament d'Innovació, Universitats i Empreses entre el 2007 i el 2013.

Capella torna de Madrid amb el repte d'aconseguir el traspàs de Rodalies

Ester Capella (La Seu d'Urgell, 1963) assumirà la conselleria de Territori en un moment en què el debat sobre el servei de Rodalies, el futur de l'aeroport del Prat o l'acord sobre la B-40 segueixen oberts. La responsable de Territori també haurà de liderar les polítiques d'habitatge del Govern de la Generalitat, una matèria que ja va tocar com a responsable de Justícia entre 2018 i 2021, quan va impulsar la llei catalana d'arrendaments urbans per regular el preu dels lloguers. Capella, que fins ara era delegada del Govern a Madrid, és llicenciada en dret i ha estat diputada d'ERC al Parlament i al Congrés dels Diputats (2015-2018), on precisament va treballar amb Teresa Jordà, que ara encapçalarà la llista republicana amb Gabriel Rufián.

Com a responsable de Territori, i almenys fins que es formi nou govern a Madrid després del 23-J, Capella tindrà com a interlocutora a la capital espanyola la ministra catalana Raquel Sánchez.

Sobre la taula de la negociació amb Transports hi ha diversos temes clau, com la gestió de Rodalies –de la que el Govern reclama el "traspàs integral"-. En els últims mesos, les incidències a la xarxa de Renfe han encès de nou les picabaralles entre la Generalitat i el govern espanyol sobre la infraestructura.

Sánchez ha assegurat recentment que no entén què vol dir la Generalitat quan reclama el "traspàs integral" de Rodalies, i ha refermat que el govern espanyol actual és el que més ha invertit en el servei en dècades.

Un altre dels temes pendents a Territori és desencallar l'acord de la B-40, un dels temes pactats entre ERC i el PSC per als pressupostos. Les negociacions entre l'equip del fins ara conseller Juli Fernández amb Madrid s'han allargat més enllà del termini previst per diferències en la interpretació sobre el disseny i, especialment, el finançament de la infraestructura.

Sobre l'aeroport, Capella també haurà de liderar el posicionament de la Generalitat sobre què implica "augmentar la capacitat" de la infraestructura, i com es pot fer sense perjudicar els paratges naturals de l'entorn. Tot i que AENA no precisa del permís de la Generalitat per tirar endavant el futur de l'aeroport, la voluntat és establir un diàleg institucional tant amb Territori com, també, amb la conselleria d'Acció Climàtica.

Capella assumirà també en la seva cartera empreses públiques de rellevància com Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i la gestió global de la mobilitat, amb reptes com la transició cap a un model més verd o el futur de les vies d'alta capacitat com a principals.

Amb experiència institucional al Govern tant a Madrid com a Barcelona, Capella anava de número 3 d'Ernest Maragall a les llistes d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, on ja va ser regidora portaveu entre 2007 i 2011.