La nova consellera de Territori, Ester Capella, la nova consellera d'Educació, Anna Simó, i el nou conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, han pres possessió en un breu acte al Palau de la Generalitat aquest dilluns a la tarda. El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que, amb aquests canvis, l'executiu encara la segona meitat de la legislatura "amb energia renovada" i ha animat els nous consellers a "seguir fent avançar el país". A la cerimònia, al Pati Gòtic, Aragonès ha agraït la seva tasca als consellers sortints, Juli Fernàndez, Josep Gonzàlez Cambray i Teresa Jordà: "Ho heu donat tot, amb inequívoca voluntat transformadora".

Capella i Simó han promès el càrrec, i Mascart l'ha "acceptat", davant del president de la Generalitat. La fórmula que ha utilitzat Aragonès ha estat: "Prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?", sense esmentar ni l'Estatut ni la Constitució.

Aragonès ha agraït els nous consellers "el compromís adquirit" i la voluntat de donar "el millor" i "amb la màxima exigència i tota la dedicació per a fer més fàcil la vida de les persones, per generar més benestar, més prosperitat per a tothom i a tot arreu del país". També ha assegurat que adopten un compromís "amb el país sencer i la voluntat col·lectiva de decidir col·lectivament el futur democràtic del país". Alhora, s'ha referit al context actual, "amb l'avenç de l'extrema dreta, que esdevé una amenaça també a Catalunya".

A Jordà, Cambray i Fernàndez, també presents a l'acte, els ha agraït els serveis prestats. "Heu assumit responsabilitats, ho heu donat tot, heu gestionat les complexitats a les vostres àrees de Govern amb una voluntat inequívoca transformadora, com us vaig encomanar", ha reconegut. I els ha lloat per haver "assentat els fonaments d'un canvi que el país necessita com la transició energètica, les polítiques educatives, l'habitatge i el transport públic" i haver-ho fet "amb valentia; no pensant en la decisió més fàcil, sinó en la millor".

Durant la cerimònia, que ha durat un quart d'hora, el secretari del Govern, Xavier Bernardí, ha llegit el decret de nomenament de les noves consellers i conseller. Hi ha assistit la nova presidenta del Parlament, Anna Erra, i també les vicepresidentes de la cambra, Alba Vergés i Assumpta Escarp. Entre el públic també hi havia el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, i la portaveu d'ERC, Marta Vilalta. L'acte ha acabat amb el Cant dels Segadors i després, el nou Govern s'ha fet una fotografia de família al pati dels Tarongers.

Aragonès ha anunciat la remodelació a primera hora del matí, en una compareixença on ha explicat que amb aquests canvis confia esgotar la legislatura i no celebrar eleccions fins al febrer del 2025.