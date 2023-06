Promoure els formatges artesans coincidint amb el seu moment de màxima producció. Aquest és un dels objectius del nou festival 'Sona Canonges', que tindrà lloc aquest dissabte en aquest emblemàtic carrer de la capital alturgellenca de la mà del consistori i l'Associació de veïns i comerciants del casc antic. La idea és oferir diverses activitats culturals, com ara un vermut musical, una exhibició de 'swing' i el concert de l'Orquestrina Trama, combinades amb d'altres de caire gastronòmic, amb l'arròs de Menja't l'Alt Urgell, tapes, cerveses artesanes i formatges. De fet, tot plegat és una prova pilot per mirar la viabilitat que pot tenir muntar, de forma periòdica, mostres d'aquest tipus tot coincidint amb el mercat setmanal dels dissabtes.

L'alcalde de la Seu d'Urgell en funcions, Francesc Viaplana, ha dit que l'esdeveniment respon a la voluntat de dinamitzar el carrer dels Canonges amb un dissabte ple de propostes culturals i gastronòmiques. En aquest sentit, el vicealcalde en funcions, Jordi Fàbrega, ha destacat el fet que tot plegat s'ha organitzat de forma conjunta amb diverses entitats. Mentre, la regidora de Comerç en funcions, Núria Tomàs, ha detallat que tant l'exhibició de 'swing' com el concert de l'Orquestrina Trama es duran a terme a la placeta de Sant Roc.

Per la seva banda, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell en funcions, Mireia Font, ha indicat que s'ha decidit incloure la mostra de formatgeries artesanes de l'Alt Urgell i Cerdana en aquesta primera edició del festival, a l'espera de veure com encaixar-la, de forma periòdica, amb el mercat setmanal. En aquest sentit, Judit Carreira, de Formatges d'Abadessa, ha apuntat que els mesos de maig i juny són els de màxima producció de llet i formatge i que, per aquest motiu, els interessa dur a terme una activitat d'aquest tipus.