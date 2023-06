La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha detectat un possible atac informàtic i en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha activat "un pla de mesures preventives per evitar un incident informàtic". N'ha informat el centre, que ha indicat que s'ha bloquejat el sistema intern i a hores d'ara no funciona la connectivitat ni la intranet de la universitat. Així mateix, ha assenyalat que es manté l'activitat docent prevista per aquest dimarts i que preveu que la situació pugui resoldre's aquesta tarda. La direcció ha lamentat els fets, sobretot perquè coincideixen amb l'inici del període d'exàmens. Tot i això, ha explicat que s'han hagut d'adoptar les mesures adients "per evitar afectacions futures de major envergadura".

En un comunicat, la UPF ha demanat la col·laboració de tota la comunitat universitària "per minimitzar els riscos" i garantir "el normal desenvolupament de la vida universitària". Per la seva banda, la direcció ha demanat la màxima comprensió a tots els afectats i ha refermat que s’estan posant tots els mitjans disponibles per revertir la situació. La UPF activa un pla de mesures preventives per evitar un incident informàtic pic.twitter.com/EhJPjX3QbP — UPF Barcelona (@UPFBarcelona) 13 de junio de 2023