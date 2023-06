"Faci una profunda reflexió sobre si val la pena aguantar aquesta agonia. La coherència té premi a les urnes". Amb aquesta frase el president parlamentari de Junts, Albert Batet, ha empès el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar eleccions. Durant la sessió de control, al ple d'aquest dimecres, Batet ha instat Aragonès a demanar a ERC que "rectifiqui", després dels pactes amb el PSC per les diputacions de Tarragona i Lleida. De fet, Batet i el president de la Generalitat s'han retret mútuament els acords amb els socialistes després del 28-M. El dirigent de Junts ha dit que Aragonès és un "president tutelat i desautoritzat". Ell ha replicat a Batet que "no intenti projectar la divisió i correccions" de Junts sobre ERC.

Batet ha començat la seva intervenció al ple del Parlament recordant les paraules d'Aragonès dos dies després de les eleccions municipals del 28-M, a la Galeria Gòtica de Palau: "Tenim l'oportunitat d'entendre'ns també als ajuntaments, on podem i ens hem d'entendre".

El president parlamentari de Junts ha preguntat a Aragonès com s'entén que, al mateix moment, ERC negociï i signi acords amb el PSC a les diputacions de Tarragona i Lleida: "Aquesta és la seva manera de refer la unitat independentista".

A la rèplica, Aragonès ha respost que aquests pactes amb els socialistes s'entenen "de la mateixa manera" que Junts encara governa avui amb el PSC a la Diputació de Barcelona: "Podria fer la llista i tirar-nos retrets", ha afegit el president, que ha subratllat que Batet hauria de "revisar" les seves paraules, en relació a tots els municipis on Junts i PSC estan tancant acords per evitar alcaldies d'ERC.

El president ha insistit que els partits independentistes no han de "tirar-se pel cap" el que no es fa com es voldria, sinó treballar per incrementar "el que va bé". En aquesta línia, Aragonès ha tornat a reivindicar el front democràtic per plantar cara a la dreta i l'extrema dreta, sobretot de cara a les eleccions a les Corts espanyoles del 23-J.

"Un president tutelat"

Al seu segon torn, Batet també ha asseverat que ERC "no és de fiar", i que Aragonès és un president tutelat i desautoritzat". I encara més enllà, el president parlamentari de Junts ha apuntat que el Govern està "esgotat", i que ERC és un partit "desesperat".

És tot seguit quan Batet ha constatat els mals resultats d'Esquerra el 28-M: "Hi ha hagut presidents que per menys han pres decisions. Demani al seu partit que rectifiqui i faci una profunda reflexió sobre si cal aguantar l’agonia. La coherència té premi a les urnes", ha etzibat.

A la rèplica final, Aragonès no ha fet referència a la insinuació sobre l'avançament electoral. I s'ha limitat a demanar a Junts que "no intenti projectar la divisió i les correccions del seu partit" sobre ERC.

El president ha afirmat que compta amb el suport i l'aval del conjunt de la militància i dirigents del seu partit, i que té sempre l'acompanyament i l'estima d'ERC: "He vist altres casos on no ha estat així, i no afavoreix les institucions", ha reblat.