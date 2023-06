La proposició de llei dels comuns per eliminar les pensions als expresidents del Parlament i de la Generalitat en cas de condemna ferma per corrupció ha superat el debat de totalitat al ple. La iniciativa seguirà la tramitació parlamentària després que només Junts hagi votat a favor de la seva esmena a la totalitat i ERC s'hi hagi abstingut. En canvi, s'ha tombat les iniciatives del PSC i de Cs per modificar les pensions a expresidents de la cambra, que buscaven eliminar les pensions vitalícies. En aquest cas, han estat ERC i Junts -que han votat a favor de l'esmena a la totalitat- i la CUP –que s'hi ha abstingut- han impedit que aquesta iniciativa pogués prosperar.

Les quatre lleis

De les quatre iniciatives només una, la dels comuns, ha acabat prosperant. En aquest cas, la proposta busca que es revoqui automàticament totes les assignacions i pensions a expresidents de la Generalitat i del Parlament en cas de condemna ferma per delictes de corrupció. Concretament, es refereixen a prevaricació, falsificació documental, tràfic d'influències, malversació o finançament il·legal de partits polítics, amb ànim de lucre i en benefici propi o de tercers.

A més, volen que de la mateixa manera que el ple pot revocar els prerrogatives a expresidents de la Generalitat en determinats casos es pugui aplicar també a expresidents del Parlament.

En el cas de la del PSC, que s'ha tombat gràcies a ERC, Junts i la CUP, només afectava a expresidents del Parlament. Concretament, volien eliminar directament tant l'assignació temporal que reben en cessar del càrrec, així com la pensió vitalícia un cop es jubilen. A més, preveia que els qui estiguin percebent la pensió un cop entrés en vigor la llei només la seguissin rebent durant màxim sis mesos i amb uns imports inferiors.

Cs, per la seva banda, ha presentat dues iniciatives –totes dues rebutjades- per eliminar les assignacions i pensions a expresidents del Parlament i de la Generalitat, així com derogar "tota norma legal o reglamentària que faculti els exconsellers del Govern de la Generalitat que hagin ocupat el càrrec des del 1977 en endavant a percebre qualsevol tipus d'assignació temporal o pensió". La segona buscava modificar la regulació del cap de l'oposició perquè no tingués dret a percebre més retribucions que les que li corresponen com a president d'un grup parlamentari.

El debat

Durant el debat parlamentari, el diputat del PSC Ferran Pedret ha defensat que les pensions vitalícies i les assignacions es van pensar durant el postfranquisme, per tal que expresidents que s'havien hagut de dedicar a la política des de la clandestinitat o des de la lluita antifranquista poguessin viure. Així, ha dit, ara cal actualitzar la situació perquè considera que no hi ha "cap situació particular" on algú quedi "absolutament desemparat".

El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, també ha subratllat que cal "una posada el dia" de la normativa perquè està pensada "per a un altre temps". En el cas concret de la seva proposta, que es refereix només als expresidents condemnats per corrupció, ha afirmat que està pensada pel cas de la ja expresidenta Laura Borràs. Així, ha dit que s'ha viscut "una vergonya" amb Borràs mantenint-se al càrrec tot i estar condemnada per corrupció i ha defensat que ara no se'n pot viure una altra i per tant cal que Borràs no rebi aquestes assignacions.

El diputat de Junts Jaume Alonso Cuevillas, en canvi, ha denunciat que ara es vulgui fer aquesta llei "ad hoc per a un cas concret" i ha insistit que Borràs ha patit un cas de 'lawfare'. A més, ha assegurat que Borràs és "qui més ha lluitat contra els privilegis al Parlament". D'altra banda, ha rebutjat eliminar les pensions a tots els expresidents perquè cal "dignificar i preservar el prestigi" a les institucions.

En un sentit similar s'ha expressat el diputat d'ERC Jordi Orobitg, que ha remarcat que cal "legislar amb cap fred" i que els republicans "no seguiran el joc ni s'abonaran a les modificacions legislatives que es fan amb cinisme" o que busquen "desballestar el sistema institucional". De totes maneres, sí que ha acceptat que cal una revisió del sistema de pensions i assignacions, però han subratllat que la proposta del PSC no neix del consens.

Sobre el cas concret de la iniciativa dels comuns –a la qual s'han abstingut- ha dit que cal vetllar perquè qui ostenta un càrrec "el dignifiqui i representi" i cal "posar les mesures adients perquè les persones que han trencat el principi de confiança no es beneficiïn d'un sistema que preveu prestacions".

La CUP, per la seva banda, ha impedit la tramitació de la llei del PSC perquè, segons ha dit el diputat Carles Riera, no volen avalar una proposta d'un partit "que ha legitimat la repressió a l'independentisme i ha dona suport al 155". En canvi, sí que han donat suport a la iniciativa dels comuns perquè cal abordar la "racionalització" de les pensions.

Al seu torn Carlos Carrizosa (Cs) ha assegurat que les pensions a expresidents es van fer per donar privilegis a càrrecs de Convergència i Unió i ha defensat que es tracti els càrrecs polítics "amb igualtat". El diputat del PPC Daniel Serrano ha defensat eliminar les pensions "per adaptar la realitat al nostre temps" mentre que Joan Garriga, de Vox, s'ha queixat que el seu grup ja havia presentat una iniciativa similar però no se'ls va deixar tramitar-la.