El Servei Català de Trànsit (SCT) ha proposat que l'edat mínima per a circular en patinet elèctric sigui els 16 anys, que l'ús de casc sigui obligatori i que els usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal disposin d'una assegurança de responsabilitat civil contractada. Aquestes són les principals recomanacions de la proposta d'ordenança de regulació comuna que Trànsit ha elaborat amb l'objectiu d'homogeneïtzar les normatives municipals de Catalunya sobre aquests elements. El document, que vol ser una guia per a totes les poblacions, també prohibeix als VMP circular per les voreres, rambles o passejos. A més, els aconsella no transitar en espais d'ús preferent de vianants i respectar els itineraris accessibles.

L’ordenança model és un redactat bàsic per guiar i facilitar als municipis la inclusió de la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en les seves ordenances de mobilitat o circulació. Alhora vol simplificar i clarificar la informació sobre els drets i deures dels usuaris dels patinets elèctrics. L’eina pretén promoure una mobilitat urbana més segura per a tots els col·lectius, una millor convivència entre els diferents modes de transport i protecció dels més vulnerables com els vianants.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcat que “aquest dossier tècnic és una ordenança d’ordenances, una eina per ordenar la mobilitat d’aquests vehicles, la sinistralitat dels quals hem vist que s’ha incrementat notablement els darrers anys”. Ha explicat que s’ha dut a terme un anàlisi de la normativa actual i s’ha detectat que hi ha molta confusió sobre l’ús d’aquests vehicles. “Amb aquest dossier oferim als municipis criteri, opinió i autoritat”, ha subratllat. El titular de Trànsit també ha assenyalat que el text dona a les poblacions catalanes un punt de partida que els servirà de base.

Principals recomanacions

El document, que s’inclou en el 29è Dossier Tècnic del Servei Català de Trànsit sobre recomanacions per a la circulació segura dels vehicles de mobilitat personal, aconsella a les entitats locals sobre aspectes encara no legislats en la circulació de patinets elèctrics. Hi destaquen l’edat mínima per circular amb patinet elèctric, que queda fixada en els 16 anys; l’ús obligatori del casc; o la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per part dels usuaris de patinets elèctrics.

L’ordenança també clarifica els espais de circulació del vehicles de mobilitat personal en zona urbana per minimitzar el conflicte viari dels patinets elèctrics amb altres usuaris de la via pública. En aquest sentit, de forma genèrica no permet la circulació de VMP en voreres, rambles o passejos; es recomana no transitar en espais d’ús preferent de vianants i respectar l’itinerari accessible per a les persones que van a peu. A banda, també s’especifiquen les zones de circulació prioritària com vies ciclables i zones 30 quilòmetres per hora. Als carrers amb una limitació a 50 quilòmetres per hora es recomana evitar circular-hi amb VMP i es recorda la prohibició de transitar per travesseres i vies interurbanes.

D’altra banda, en el document també es recorda que els conductors de vehicles de mobilitat personal poden incórrer en conductes sancionables, com per exemple: ús del telèfon mòbil o d’auriculars, no sotmetre’s a la prova d’alcohol o drogues, circular per voreres o zones de vianants o circular amb un acompanyant.

Aquest model d’ordenança és una annex d’un estudi més ampli sobre els vehicles de mobilitat personal que ha realitzat l’SCT i que dona resposta al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible sobre establir recomanacions per a la circulació segura dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

Creixen els accidents amb VMP implicats

Segons el SCT, la implicació en accidents de trànsit amb víctimes de vehicles amb motor no matriculats a Catalunya (filtre que permet assimilar-se als VMP) s’ha incrementat progressivament entre 2018 i 2021. Si l’any 2018 aquesta tipologia de transports només representaven un 0,4% dels implicats en accidents de trànsit, l’any 2021 ja eren el 4,2%; una xifra que s’aproxima a la de les bicicletes, que representen el 5,6% dels implicats en accidents de trànsit. Majoritàriament, els accidents en què es veuen implicats vehicles amb motor no matriculats són col·lisions amb altres mitjans de transport.

El dossier tècnic també radiografia les diferents ordenances municipals existents a Catalunya i conclou que entre les grans ciutats catalanes (municipis amb més de 100.000 habitants) hi ha més percentatge d’ordenances actualitzades i adaptades i també es destaca que hi ha certa heterogeneïtat en les diferents ordenances municipals del país, fet que dificulta la comprensió per part dels usuaris

Nou material per als cursos de formació de conducció segura de VMP

El Servei Català de Trànsit acompanyarà aquest treball d’homogeneïtzació normativa d’un procés d’informació i educació a la ciutadania i de formació dels policies de trànsit, amb l’objectiu de donar a conèixer com circular de manera segura en VMP als pobles i ciutats, i garantir una bona convivència amb els altres usuaris de la mobilitat. S’han elaborat unes orientacions acompanyades d’uns audiovisuals breus perquè els educadors i educadores viaris puguin elaborar les seves programacions al voltant del patinet elèctric. Es tracta de proporcionar una base per adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge a cada situació i col·lectiu.