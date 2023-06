La militància de la Federació d'ERC a Barcelona ha aprovat aquest dissabte avalar l'acord per formar govern amb el candidat de Junts a l'Ajuntament de la capital catalana, Xavier Trias. En un comunicat, la formació republicana, que aquest matí ha celebrat un Congrés extraordinari, ha explicat que ERC "ha treballat sempre per impulsar polítiques socials i transformadores" a la ciutat i ha afegit que l'objectiu per aquesta legislatura és continuar en aquesta línia i impulsar una "Barcelona capital de Catalunya i una Barcelona de progrés". Està previst que els detalls de l'acord es donin a conèixer en les pròximes hores.