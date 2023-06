El mapa municipal català que quedarà configurat després de la constitució dels ajuntaments aquest proper dissabte 17 de juny està ple de situacions singulars, des d'un plenari on només hi haurà dones fins a una moneda a l'aire que ha permès decidir el guanyador de les eleccions a algun municipi.

Aquestes són algunes de les curiositats derivades dels comicis del passat 28 de maig:

Un plenari cent per cent femení

Pradell de la Teixeta és un municipi de la comarca del Priorat, amb 172 habitants, a l'ajuntament del qual només hi haurà dones: quatre regidores vinculades a ERC, que disposaran de majoria absoluta, i una a Junts coparan els cinc seients del consistori, del que van quedar fora els dos únics homes que van concórrer a les eleccions, un del PP i un altre del PSC.

A Cadaqués (Alt Empordà), Junts també va presentar una candidatura íntegrament formada per dones, però el 28M no va tenir sort: una llista local d'independents es va emportar la victòria per 7 a 4.

Els independents, quarta força municipal a Catalunya

Les candidatures alienes als grans partits polítics van aconseguir més de 500 regidors a Catalunya el 28 de maig passat, cosa que les situa com a quarta força -encara que sense estar estructurades sota una mateixa marca electoral- en nombre d'edils, per davant de la CUP, les confluències dels comuns o el PP.

Les llistes d'independents que han aconseguit més regidors són les marques Tots Empordà (79) i Federació d'Independents de Catalunya (67); tot i així, un dels feus de més pes per als independents és Terrassa (Vallès Occidental), on l'actual alcalde, Jordi Ballart, de la mà de Tots per Terrassa, va revalidar la victòria amb 11 regidors.

El bateria dels Pets no serà alcalde

"Volem dibuixar el Constantí (Tarragonès) de demà entre totes i tots", deia l'anunci de campanya del bateria dels Pets i candidat d'ERC a l'alcaldia de la població, Joan Reig, però finalment s'haurà de conformar a mantenir tots tres seients i la segona posició que va aconseguir Esquerra el 2019.

Tot i que no es tracti d'un rostre famós, un cognom il·lustre sí que tindrà l'alcaldia de Balsareny (Bages) els dos primers anys del mandat: Glòria Casaldàliga, neboda del religiós claretià Pere Casaldàliga i candidata d'Endavant -independents-, serà alcaldessa de la població fins al 2025 gràcies a un acord amb ERC, que ostentarà el càrrec fins al 2027 de la mà d'Isidre Viu.

Una moneda i un sorteig per deciudir els edils en disputa

A Sant Feliu de Buixalleu (Selva), on el ple disposa de set seients, una moneda llançada a l'aire va decidir que ERC, empatada amb Junts a 227 vots, obtingués el quart regidor en disputa i, per tant, la majoria absoluta: els republicans van triar cara, i els va somriure la sort.

A Sarroca de Bellera (Pallars Jussà), poble que es regeix per llistes obertes, es va donar un triple empat entre un representant de Junts, un altre d'ERC i un tercer de Compromís per Sarroca -la marca del PSC- a 34 vots, situació que s'ha solucionat en extreure d'una urna el nom de la persona afortunada, que ha estat la representant de Junts, Gemma Soler, que ha donat la majoria absoluta al seu partit.

L'alcalde més jove de l'estat, a Portbou

Amb 19 anys acabats de fer, Gael Rodríguez es convertirà aquest dissabte en alcalde de Portbou (Alt Empordà) en haver aconseguit la majoria absoluta de la mà del PSC, sent així el més jove de tot l'Estat.

Òbviament, aquests comicis van ser els primers en què Rodríguez podia votar: "Em va fer molta il·lusió perquè era la primera vegada que votava i, a més, em votaven a mi", explica en un vídeo al seu perfil de Twitter, on també veu la seva joventut com un "avantatge" per l'energia que li aporta.

CUP i PSC s'alient per fer fora ERC al poble de Roger Torrent

A Sarrià de Ter (Gironès), el Poble Actiu de Sarrià de Ter (PAS), guanyador de les eleccions i lligat a la CUP, i el PSC han arribat a un acord per investir com a alcalde l'anticapitalista Isaac Ramió i posar així fi a 16 anys de governs d'ERC, que van començar amb l'actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, el 2007.

Una situació similar s'ha donat a Sant Celoni (Vallès Oriental), on tot i que Junts va repetir com a primera força i amb un regidor més que el 2019 (7 de 17), el PSC, que està en segona posició, i l'Alternativa - marca local de la CUP- han pactat la investidura del candidat socialista, Eduard Vallhonesta.