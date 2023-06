Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha estat investida alcaldessa de Ripoll, que es converteix en la primera capital catalana governada per l'extrema dreta. El partit va ser la força guanyadora del 28-M amb 6 dels 17 regidors i governarà en minoria després d'haver declinat obrir contactes amb la resta de forces. Orriols ha estat investida per ser la llista més votada i davant la falta d'un govern alternatiu que sumés els 9 vots per arribar a la majoria. La proposta de govern alternatiu d'ERC, PSC i CUP no ha aconseguit el suport de Junts i aquest últim ha decidit votar la seva candidata, Manoli Vega, que també ha ofert treballar en una moció de censura a partir de dilluns. L'únic regidor de Som-hi Ripoll s'ha abstingut.