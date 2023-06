Falten dermatòlegs no només a Catalunya o Espanya, sinó a tot Europa, i cada vegada hi ha més casos de càncer de pell (melanoma) a causa de les lesions causades pel sol. El Departament de Salut de Catalunya apostarà per la intel·ligència artificial (IA) per cribrar possibles lesions cutànies sospitoses. Quan és un dels dubtes que genera l’anunci, aquest dilluns, del conseller de Salut, Manel Balcells, que ha presentat el nou programa per impulsar l’ús de la IA en el sistema de salut català.

Aquesta iniciativa, ha insistit Balcells, no «substituirà» el diagnòstic del professional, però sí que ajudarà els clínics a prendre decisions. El conseller no ha precisat a partir de quan estarà implementada als hospitals la IA per detectar els melanomes, però Salut defensa que aquest és un dels camps que més es podran beneficiar d’aquesta nova eina, ja que els algoritmes en proves d’imatge són, fins ara, els més desenvolupats.

A més, en part (i tot i que aquest no és el propòsit principal del programa) la IA también servirà per pal·liar la falta de sanitaris que pateixen els sistemes sanitaris de tot Europa. No és la primera vegada que es porta a terme una iniciativa així: els hospitals espanyols recorreran a la intel·ligència artificial per realitzar el primer dels dos TACs que es realitzaran als pacients que, des d’aquest estiu, participin en els cribratges de pulmó que el país ha posat en marxa. La IA farà la primera d’aquestes proves, mentre que un metge confirmarà el resultat amb una segona. En comptes de dos radiòlegs, se’n necessitarà un. La IA també s’utilitza en radiografies del tòrax i retinopaties diabètiques.

«Implementar» la IA

Salut ha presentat aquest «programa estructural», conformat per una sèrie d’experts, que permetrà «implementar» la intel·ligència artificial en el sistema. «Serà sempre un instrument d’ajuda que estarà sota la tutela del [professional] clínic. S’utilitzarà com a element que doni una informació més fiable», ha insistit Balcells, conscient dels recels que pot generar la IA.

Són diversos els metges que defensen que un bon ús d’aquesta, i sempre sota supervisió del professional, pot servir per detectar amb més precisió lesions canceroses que a l’ull humà li passarien per alt. És per això que el càncer de pell (algunes de les seves lesions són molt petites o difícilment perceptibles) se situa com un dels primers camps en els quals recórrer a la IA. «La IA ens permet la classificació de tumors, així com fer medicina de precisió», ha defensat Josep Malvehy, coordinador de la Unitat de Càncer Cutani i d’Innovació de l’Institut de Medicina i Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

«L’accés al dermatòleg serà cada vegada més difícil a Europa perquè el càncer de pell no deixa d’augmentar», ha reconegut Malvehy, que ha defensat el paper «fonamental» que juga l’atenció primària en aquest sentit. Per això ha augurat que, en un futur pròxim, els metges de primària utilitzaran escàners especialitzats i algoritmes per detectar aquestes lesions, i així podran derivar al dermatòleg només els pacients que estiguin greus (i no a tots, com es fa ara, perquè l’especialista valori).

Escàners corporals totals

Alguns hospitals ja disposen d’escàners corporals totals per detectar el càncer de pell. També existeixen ‘apps’ amb IA per fer aquests diagnòstics. «Existeixen algoritmes en temps real que indiquen si el pacient amb aquesta lesió sospitosa ha d’anar al dermatòleg o no», ha explicat Malvehy. «La IA és aquí, però l’hem de saber utilitzar. Hem d’educar professionals i pacients per utilitzar-la», ha afegit.

«No sabem quan s’implementarà això [l’ús de la IA en la detecció del melanoma als hospitals catalans]», ha reconegut, amb tot, José Ibeas, director del programa Salut/IA que s’ha presentat avui. Ibeas és, a més, cap d’investigació en Nefrologia clinica, intervencionista i computacional de l’Institut de Investigació i Innovació del Parc Taulí (I3PT). «Primer ha d’estar validat i científicament provat, i això necessita un temps», ha advertit.