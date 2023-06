El projecte BCNatal ha permès sobreviure durant 12 dies un fetus d'ovella en una placenta artificial. És un pas important per poder tractar en un futur no gaire llunyà nadons extremadament prematurs, de 23 o 24 setmanes de vida, fora del ventre de la seva mare i estalviant greus seqüeles de per vida.

La investigació, liderada pels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu, i finançada per la Fundació la Caixa, ha aconseguit en poc més de dos anys i menys de 4 milions d'euros, situar-se com un dels dos projectes mundials més avançats en aquest terreny. Els científics esperen que en dos o tres anys ja puguin fer assajos clínics i poder-ho traslladar a fetus humans que tindrien una supervivència gairebé nul·la amb la tecnologia actual.