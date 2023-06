Els Mossos d’Esquadra investiguen dos treballadors d’una discoteca de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) per denegar l’accés al local a diverses persones per motius xenòfobs, i dos empleats més d’un local d’oci de Barcelona per impedir-hi l’entrada del gos pigall d’un home invident.

Segons informen aquest dijous els Mossos d’Esquadra, quant als fets ocorreguts a Sant Quirze del Vallès, en alguns casos les dues persones investigades es van negar a més a facilitar a aquests clients el full de reclamació amb què volien denunciar la conducta discriminatòria d’aquests empleats. La Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació de la Comissaria General d’Informació dels Mossos ha citat aquests dos treballadors en qualitat d’investigats, per un presumpte delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques després de denegar l’accés a la discoteca a diverses persones per motius xenòfobs i racistes. Denegació selectiva de l’accés Els investigadors van portar a terme una anàlisi de les denúncies i els incidents registrats en aquesta discoteca per la conducta de dos empleats del control d’accés a la sala, ocorreguts a finals del 2021 i el 2022. En concret, les dues persones investigades denegaven l’accés a la sala a persones per motiu d’origen, color de la pell o per les característiques físiques dels ofesos, segons consta en dues denúncies que afecten dues noies i un noi. La investigació dels Mossos ha permès verificar aquestes informacions i identificar els dos treballadors. A més d’aquests incidents al local de Sant Quirze del Vallès, els Mossos també investiguen dos treballadors d’una discoteca de Barcelona per no permetre-hi l’entrada d’un gos pigall que acompanyava una persona invident. La Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació va requerir a la policia de la Generalitat que investigués els dos treballadors de la discoteca de Barcelona per un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, en concret, per la denegació de prestacions de caràcter privat al vessant de discapacitat sensorial.