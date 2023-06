L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, vol substituir els agents de la Guàrdia Urbana que fan tasques de vigilància en edificis per agents de seguretat privada per incrementar la presència policial als carrers. Albiol, que ha negat que estigui “privatitzant” la seguretat a la ciutat, ha justificat la mesura -que ja es va aplicar puntualment l’any passat- per la necessitat de trobar “formules imaginatives” per compensar una plantilla policial que està “molt limitada”. En vista a l’estiu vinent, el batlle ha avançat que “prendrà mesures” per evitar que la meitat del cos faci les vacances els mesos de juliol i agost. “No és lògic que quan més gent hi ha als carrers la meitat de la plantilla estigui de vacances”, ha afegit.

Xavier Garcia Albiol s’ha reunit aquest dilluns amb els comandaments de la Guàrdia Urbana de Badalona per avaluar el dispositiu de seguretat de la revetlla de Sant Joan i planificar el de l’estiu. Abans, el batlle s’ha trobat amb els agents que la matinada de divendres van ser agredits quan van intervenir en una baralla multitudinària a la platja de la ciutat. Albiol ha explicat que tot i que tres dels cinc agents que van resultar ferits s’han hagut d’agafar la baixa es troben bé i els ha agraït la seva actuació. L’alcalde ha reconegut que la manca d’efectius policials és un problema real a la ciutat i que, a l’espera de convocar noves places, està buscant fórmules per minimitzar-lo. Una d’elles passa per contractar seguretat privada per cobrir serveis, com ara la vigilància d’edificis públics, que ara fan agents de la Guàrdia Urbana i poder destinar aquests efectius a patrullar els carrers. La mesura ja es va aplicar puntualment el mes de novembre de l’any passat davant l’allau de baixes al cos coincidint amb la reclamació perquè se’ls pagués els serveis extraordinaris que van fer durant l’estiu per cobrir les vacances dels companys. Sobre aquesta qüestió, la de les vacances dels agents de la Guàrdia Urbana, Albiol ha lamentat que quan més gent hi ha als carrers de la ciutat la meitat de la plantilla estigui de vacances els mesos de juliol i agost. Aquí, ha avançat que de cara a l’any vinent s’haurà d’estudiar la manera d’evitar que aquesta circumstància es torni a produir. “Si a una plantilla limitada se li suma això és un problema seriós”, ha afegit. Per últim, Albiol ha explicat que prendrà les mesures que calguin per donar cobertura a la Guàrdia Urbana per evitar que la platja del municipi és converteixi en un “campament” on determinades persones facin el que els doni la gana. Darrerament s’han detectat grups de persones que planten la tenda de campanya a la sorra i fins i tot fan barbacoes amb total impunitat.